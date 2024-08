Una delle tappe più suggestive del vostro tour è stata quella al Be Alternative Festival, sulla Sila: quanto uno scenario naturale come questo moltiplica l’energia che nasce e arriva sul palco?

Il naturale è una parte fondamentale dello show, è quasi il cinquanta per cento, poi sul palco devi dare tanto ma di certo suonare in un contesto come questo mette anche il pubblico in una atmosfera piacevole. Sì è fondamentale, poi la Sila ha qualcosa di energico e spirituale che alla musica serve sempre.



Avete raccontato che il successo di Musica Leggerissima è stato quasi un incidente: quindi visti i vostri successi la vostra è una avventura costellata di incidenti. Avete una buona assicurazione emotiva?

Un’assicurazione emotiva sì, questa è bella! Però non tutte le canzoni che abbiamo fatto purtroppo sono stati incidenti. Quello che è capitato a Musica Leggerissima spiega che il successo di una canzone deriva da tanti fattori, così come un incidente: il contesto storico in cui esce, il momento in cui tu la fai uscire, quindi come sei preso tu, il videoclip e banalmente l’amplificatore di Sanremo è stato fondamentale per quel pezzo. Un insieme di cose fanno il successo di una canzone.



Se come dite in Innamorarsi Perdutamente Non è mai un Affare, l’estate è fatta di “belle minchiate”: quale è l’ultima che avete fatto?

Di belle minchiate ultimamente ne abbiamo fatte, in estate quella che facciamo è di fare lunghe tratte: tipo una sera ad Aosta e quella dopo in Sila, un bel percorso lungo, ecco prendere due date così attaccate è una bella minchiata.



Ragazzo di destra è la rivendicazione del ruolo attuale del cantautore: è sempre quello forte, bello, imbattibile e incorruttibile cantato da Francesco De Gregori?

Francesco aveva un suo riferimento era ironico dunque sì. Oggi deve riassumere il ruolo che aveva negli anni Settanta perché il contesto storico ce lo impone. Abbiamo le guerre e governo di destra che ci priva della libertà. Il cantautore non deve cedere a quel fanatismo ma deve adattarlo ai tempi di oggi. Non dobbiamo parlare solo di storie d’amore, è il momento di prendere posizione.



Se invece di essere due artisti foste nati atleti…oggi sareste a Parigi in quale specialità?

Gli scacchi sono olimpici?



No. Almeno non ancora.

Allora forse il tiro con l’arco perché stai fermo e muovi solo la mano.



Musica Leggerissima parla di salute mentale e oggi i giovani ne soffrono spesso. Si comincia anche a parlarne. Quale può essere il ruolo curativo della musica visto che quello della Sanità è latitante?

Ha un ruolo curativo ma difficilmente può salvare da problemi mentali. Forse la musicoterapia ha quel ruolo ma una canzone può solo fare sfogare. La nostra canzone è stata aggregante, subito dopo il lockdown, nel marzo 2021, la gente aveva voglia di sentirsi dire delle cose e qualcuno lo abbiamo curato per tre minuti e mezzo. I giovani non sanno fallire, devono essere sempre super performanti e in questo modo si dopa una società e la si rende fragile. Gli artisti giovani fanno coming out perché non reggono i tempi imposti dalla discografia.



Finito il Lux Eterna Beach Tour vi fermerete, è dal 2020 che non rifiatate: dove andrete a nascondervi e a cercare riposo?

Rimaniamo qua in Sila, ci prendiamo uno chalet e rimaniamo qua, abbiamo già fatto un po’ di valutazioni, rimaniamo qua!



Da una battuta a un’altra. Quando ci si separa, seppur solo artisticamente e per una pausa ci si dice che tanto ci rivediamo prima della partenza per un saluto…e non accade mai. Promettete che voi smentirete la tradizione?

Promettiamo. Ma tieni presente che non abbiamo mai fissato l’ultima data del tour, forse neanche la faremo!

approfondimento Be Alternative Festival, vivere la vita e la musica in...n'atra manera