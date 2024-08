Be Alternative Festival, vivere la vita e la musica in...n'atra manera

In una parola c’è l’essenza. E quella parola è alternative. La Calabria parla inglese ma se si fosse appellata al local n’atra manera la avrebbero capita ovunque. Mi ha detto Marco Castello, che sul palco del Be Alternative Festival è tornato per la seconda volta, che è il festival più bello d’Italia. Non lo ha detto da ruffiano. Lui che è evaso dalla discografia per aprire una etichetta (che potrebbe diventare una factory) ribattezzata Megghiu Suli (e invito a riflettere sull’assonanza del concetto di suli tra soli e sole) ha parlato con trasparenza, con schiettezza. Io, come in un gioco di incastri emotivi, dico che è un Festival speciale: la Sila, il lago Cecita, l’accoglienza, le famiglie sul plaid a godersi brezza, sole e musica. C’è una chiesetta dedicata a San Lorenzo. Gli organizzatori hanno deciso, per ringraziare i residenti tolleranti nella due giorni della pacifica e festosa invasione dei bealternativies (se ci sono gli swifties perché non esserci gli amici di questo angolo di Sila Grande nei pressi di Camigliatello) di restaurare il tetto, trasformando lamiere arrugginite e gementi in legno caldo e santificato.