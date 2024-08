Chiara Civello, la songwriter/polistrumentista romana, la cui vita artistica si divide tra

Italia, Stati Uniti e Brasile e che, sin dagli inizi della sua carriera, ha costruito un percorso musicale ricco e stratificato, navigando tra il mondo del jazz e quello della musica d’autore, flirtando con il pop e i ritmi e i colori della musica latino-americana, presenta un nuovo esclusivo progetto. Una serigrafia d’autore, realizzata con l’artista Laura Anastasio, per celebrare il doppio tour che la vede attualmente protagonista in tutta Italia: stampata in 4 colori, in edizione limitata di 150 esemplari, la serigrafia è disponibile sul sito chiaracivello.bigcartel.com e presso il merchandise dei concerti.

Due volti che ritraggono due diversi profili dell’artista, a dar forma simbolicamente ai

diversi mondi che la sua musica da sempre abita. Una sineddoche che rappresenta gli universi che l’artista ha scelto di percorrere nei due diversi tour che sta portando avanti in questi mesi: da un lato il volto bianco, riflessivo e ieratico, che è lo specchio di “Canzoni – 10 anni”, il tour in cui Civello celebra il decennale del suo storico album, un’opera che ha fatto emergere sui palcoscenici internazionali il suo talento da interprete; dall’altro lato il rosso che disegna il volto di “Sempre Così”, la costellazione poetica che tocca la musica ma anche la poesia e il cinema, e che nasce dall’omonimo brano composto da Civello con Patrizia Cavalli.



Un firmamento di stelle color argento, che veleggiano tra i due profili e la chioma leonina dell’artista, incornicia il tutto. “Ho più volte pensato a un modo per ritrarre le moltitudini che mi compongono, la doppia anima dell’interprete e dell’autrice. Sentire mie le parole e le melodie degli altri, ed esprimere quelle che la mia vita fa affiorare via via, sono le due facce del mio essere. Sono felice di avere trovato la possibilità di unire questo dualismo grazie al tratto di Laura Anastasio”.