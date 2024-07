Irama, la possibile scaletta del concerto a Gallipoli

Mercoledì 31 luglio Irama sarà in concerto a Gallipoli. Il cantautore porterà i suoi brani più amati nell’appuntamento inserito nel cartellone dell’Oversound Music Festival. Ecco i dettagli del concerto.

Al momento il cantante non ha rilasciato alcuna comunicazione sulla possibile scaletta della serata. Stando a quanto riportato da Setlist , questi i brani proposti al concerto dell’Arena di Verona di maggio:

Tutto pronto per la prima data della tournée estiva di Irama, all’anagrafe Filippo Maria Fanti. Mercoledì 31 luglio l’artista sarà in concerto a Gallipoli, ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso show.

Irama, il nuovo singolo Galassie

Reduce dal successo di Tu no, presentato in gara sul palco del Teatro Ariston in occasione della 74esima edizione del Festival di Sanremo, a maggio Irama ha pubblicato il nuovo brano Galassie. Il singolo è stato certificato disco d’oro. Il videoclip della canzone ha superato due milioni e mezzo di visualizzazioni su YouTube.