Cosmo in concerto ai Kido Music Summer Days il 13 agosto

Unica data in Basilicata, nell'ambito di questa prima edizione, per il cantautore di Ivrea dopo il tour andato sold-out nei club di tutta Italia

Un concerto a dir poco adrenalinico attende il pubblico lucano, e non solo: il 13 agosto a partire dalle ore 21, infatti, Cosmo presenterà live “Sulle ali del cavallo bianco”, disco fresco di pubblicazione in marzo. L'evento si svolgerà nella splendida cornice del Castello Torremare di Metaponto, nell'ambito della prima edizione dei Kido Music Summer Days, di cui più avanti verranno svelati tutti i dettagli.

Dopo un tour invernale che ha registrato un sold-out dopo l'altro tra i club di tutta Italia, il cantautore di Ivrea – insieme alla sua band di quattro elementi – ha preparato per i festival estivi uno show travolgente, che farà ballare il pubblico senza sosta alcuna: oltre ai brani contenuti nel nuovo album, tra cui il singolo “Gira che ti gira”, Cosmo porterà sul palco i classici del suo repertorio riadattati per l'occasione. Insomma, un live totalizzante, un'onda indomabile di emozioni senza filtri: a ogni sua performance si canta, si balla, si ride e ci si commuove, perché per Cosmo il concerto è come un rito, liberatorio e collettivo.



Kido Music Summer Days è organizzato da Kido Music in collaborazione con Lukania Sound Digital, Intersezioni, Ticketmaster e DNA Concerti; grazie al patrocinio della Provincia di Matera e della Fondazione Matera 2019. Ingresso €28 +prevendita; biglietti disponibili su Ticketmaster.it