Rose Villain, la possibile scaletta del concerto a Udine

A ottobre l’artista darà il via al Radio Sakura Winter Tour con cui toccherà Firenze, Padova, Napoli, Roma e Milano

Secondo quanto riportato su TicketOne , lo show di Rose Villain, previsto per lunedì 29 luglio , avrà inizio alle ore 21:30 . Questo l’indirizzo della location: Piazzale Castello, 33100, Udine.

Grande attesa per l’arrivo di Rose Villain a Udine. La cantante è tra i nomi più amati e rivoluzionari della scena musicale italiana. Reduce dal successo del tormentone Come un tuono con Guè, farà ballare tutto il pubblico presente.

Al momento l’artista non ha rilasciato alcuna comunicazione ufficiale sulla scaletta, attesi i successi più recenti. Stando a quanto riportato da Setlist , questi i brani proposti nel concerto svoltosi a Milano nel dicembre dello scorso anno:

Rose Villain, attesa per il Radio Sakura Winter Tour

Nel marzo di quest’anno Rose Villain ha pubblicato Radio Sakura, contenente il brano presentato sul palco della 74esima edizione del Festival di Sanremo, ovvero Click boom! A ottobre la cantante sarà in concerto a Firenze, Padova, Napoli, Roma e Milano per un totale di sei date, di cui quattro già sold out.