Marisa Monte in concerto a Verona riceve la targa della città

Il Comune di Verona, in occasione del concerto di Marisa Monte (Os Maiores Successos), che si terrà al Teatro Romano il 28 luglio, nell’ambito della rassegna musicale Rumors Festival, presente nel cartellone dell’Estate Teatrale Veronese, darà un riconoscimento della città alla straordinaria cantautrice e musicista brasiliana per celebrare la sua trentennale carriera, la sua grande ricerca e contaminazione artistica (che l’ha portata a fondere vari generi musicali) nonché per l’immenso lavoro per la cultura e la conoscenza, che hanno portato la sua musica a essere linguaggio universale di amore e comunicazione tra i popoli del mondo.



"Siamo lieti di avere la possibilità di ospitare al Teatro Romano Marisa Monte – afferma l’Assessora alla Cultura Marta Ugolini – una figura di spicco nel panorama musicale mondiale, insignita di diversi prestigiosi premi come i Latin Grammy Awards, che ne testimoniano l’impatto sulla scena artistica globale. La città di Verona non pretende di mettersi alla pari della critica musicale, ma intende offrire un segno ufficiale e un ricordo di questa serata a Marisa Monte, apprezzandone le doti artistiche di versatilità, le collaborazioni internazionali con artisti di fama mondiale e soprattutto il suo impegno sociale e culturale, utilizzando la sua fama per sensibilizzare su questioni importanti e per promuovere la cultura brasiliana".

Lo scorso 24 giugno, Marisa Monte è diventata la terza donna ad aver ricevuto una laurea honoris causa dall’Università di San Paolo del Brasile, tributo che era stato approvato a fine 2023 dal Consiglio dell’Università. È anche ambasciatrice del programma “USP Diversa”, che raccoglie fondi e offre borse di studio a studenti in situazioni socioeconomiche vulnerabili.