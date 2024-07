Cristina Donà e Saverio Lanza, la loro musica li rende Spiriti Guida

Cristina Donà e Saverio Lanza portano in scena uno spettacolo ricco ed eterogeneo, che accosta al repertorio di CristinaDonà l’opera di quegli artisti (gli spiriti guida appunto), che hanno nutrito la loro anima e contagiato il loro cammino. Lo spettacolo delinea un percorso evocativo dove le canzoni della Donà, scritte sovente a quattro mani con Lanza, lasciano affiorare i brani dei loro artisti di riferimento, dai primi ascolti giovanili fino a oggi, in una rilettura che attinge da Battisti ai BeeGees al compositore Claudio Monteverdi , dai Beatles a Sinead O’Connor, passando per Battiato, Suzanne Vega, Bowie e molti altri. Mondi diversissimi che, intrecciati al filo rosso delle canzoni di Cristina Donà e Saverio Lanza, danno vita a uno spettacolo vitale, curioso, e allo stesso tempo poetico e profondo. Prodotto da Toscana Produzione Musica in collaborazione con Ponderosa Music and Art.