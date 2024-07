Appuntamento dal 16 al 21 agosto a Benicàssim, in Spagna, per la 29/a edizione del festival europeo del reggae

In programma dal 16 al 21 agosto a Benicàssim (Spagna) la 29/a edizione di Rototom Sunsplash, dal 1994 il festival europeo del reggae. Con oltre 200mila presenze da tutto il mondo lo scorso anno, Rototom torna con un programma tra musica, cultura e intrattenimento, con particolare attenzione a famiglie e accoglienza. Nei 6 giorni della manifestazione centinaia di artisti da oltre 30 paesi, più di 150 concerti, show e sound system, 20 aree dedicate su una location di oltre 130mila MQ. Nel cartellone The Wailers, il tributo a Peter Tosh con il figlio Andrew, il nipote di Bob Marley Skip e il reggae africano di Alpha Blondy. Lo speciale Alborosie & Friends con ospiti dall’Italia come Guè, Nina Zilli e Clementino. Molte attività collaterali tra sport, laboratori e talk come quello con Stella Assange. Novità di quest’anno il Discovery Lab organizzato con il CERN di Ginevra, dove si accosteranno arte, musica, scienza e ricerca. Rototom promuove sempre l'ecosostenibilità con il riciclo di rifiuti e acque, uso di energie rinnovabili e obbligo di materiali plastic-free.