Roberta Di Mario, il suo atto d'amore artistico è Pour le Piano

Pour le piano è il mio omaggio al pianoforte, da sempre compagno di vita, senza alcun dubbio l’amante più esigente, quello che ti vuole tutta per sé. Questo brano è un atto d’amore non soltanto ai bianchi e neri, ma un tributo ai pianisti leggendari che hanno cambiato la storia della musica, e cambiato la mia storia con la musica e con il pianoforte. E attraverso le sue risonanze celebra anche il poeta del pianoforte, F.F Chopin. I suoi capolavori non solo mi hanno ispirata nel tempo, ma mi hanno permesso di comprendere il senso dell’esistenza, dello stupore, dello slancio, del sogno, poiché Chopin suona la vita, e suona di una nostalgia senza riparo, ma lo fa sempre con dignità e coraggio, e lo fa attraverso la sua musica di sconfinata ed eterna poesia. Credo che lo scopo della poesia sia esattamente lo stesso della musica: entrambi sono linguaggi liberi che manifestano l’indicibile, il non detto, l’impossibile, e per questo vengono considerati pericolosi, e per questo così vicini.