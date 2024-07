Sono Mauro Fuggetta, dalla provincia di Genova, in arte Gabylo. Sono un cantautore ligure di origini lucane, sono un figlio degli anni ‘60, e da circa tre anni e mezzo ho avviato il mio progetto musicale come solista. Il mio ultimo singolo è Guerriglia multimediale, per l’etichetta Musicantiere Toscana di Carrara. Il brano è stato prodotto da Alessandro Di Dio Masa, il quale ha anche composto la musica insieme a me, mentre il testo è stato scritto a quattro mani insieme a Claudio Gabelloni, poeta e scrittore.



Il brano era già stato composto e si intitolava inizialmente Corsia Preferenziale. Era destinato a una casa discografica di Milano, per essere interpretato da un personaggio noto della musica leggera italiana, che però poi ha deciso di declinare la canzone, rinunciandovi. Quando mi è stato proposto, mi è piaciuto fin dall’inizio e mi è stato offerto di contribuire alla riscrittura: ci siamo resi conto infatti che bisognava trovare uno stile diverso da come era stato concepito inizialmente, aggiungendo alcune modifiche strumentali e rielaborando il testo con nuovi versi, in modo da adattarlo a quello che è lo stile del mio progetto in particolare.



Il titolo, Guerriglia multimediale, potrebbe dare l’idea di un brano battagliero ed esplosivo, invece si tratta di una canzone dolce, delicata e coinvolgente, un brano acustico pop che mischia musica leggera e musica d'autore, con un cantato facile e scorrevole dove traspare molta ironia. Il testo è una riflessione sulla vita di tutti i giorni, sui giudizi che gli altri ci scaricano addosso, una riflessione su tutte quelle cose che dovremmo fare secondo le regole della società, ma che forse noi non vogliamo.



Il video di Guerriglia multimediale è stato girato in tre location: alcune scene sono state girate presso Villa Fabbricotti nella periferia di Carrara, pur con qualche problema tecnico dovuto alla luce che filtrava attraverso gli alberi e la vegetazione in maniera poco chiara. Altre scene le abbiamo filmate ai piedi delle Alpi Apuane, nelle cave di marmo in località Colonnata. Qui in particolare abbiamo avuto un simpatico siparietto fuori programma, perché notavamo che un po’ di persone, tra l’intenso via vai di turisti, cominciavano ad avvicinarsi al set o ad affacciarsi dai balconi vicini, e lì per lì abbiamo quindi deciso di coinvolgerle e abbiamo fatto intonare a tutti quanti il ritornello di Guerriglia multimediale. Insomma, siamo stati bene e abbiamo portato una ventata di allegria in un giorno che non dimenticheremo mai. Per ultimo, le scene che si svolgono al tramonto mi vedono inquadrato sulla spiaggia di Marina di Carrara, dove abbiamo aspettato il momento giusto di un calar del sole bellissimo con un mare piatto e tranquillo, nessuna nuvola in cielo e un gioco di luci perfetto per delle riprese che hanno rifinito il video come un bellissimo dipinto.