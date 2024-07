Misano Adriatico, Villa delle Rose da trent'anni sulla breccia

Questa è estate la Villa delle Rose è aperta dal venerdì alla domenica, sia a cena sia

dopocena: al venerdì va in scena la serata Clorophilla, al sabato la one-night Club Couture, alla domenica è il turno di VIdaloca. Tantissimi i guest che si succedono in console nel club romagnolo a giugno è stato il turno tra gli altri di Dennis Cruz e di The Blessed Madonna, a luglio è stato il turno sabato 6 dei The Martinez Brothers, sabato 13 di Carlita, sabato 20 di Seth Troxler. Venerdì 26 toccherà a Hugel, sabato 27 a Low Steppa. Da quasi dieci anni Hugel è un autentico hit-maker. Hugel vanta oltre un miliardo di stream grazie a brani di indubbio successo mondiale quali “Marianela (Que Pasa)”, “Buscando Money” e la recentissima “La Verdolaga”, appena uscita sull’etichetta discografica inglese Defected, da lui stesso definita “la Champions League of house music”. Nel suo cursus honorum spiccano altresì le collaborazioni con Diplo, Marshmello and J.Balvin ed i set in festival assoluti quali Electric Daisy Carnival, Lollapalooza e Tomorrowland.



Particolarmente fitto il calendario di agosto: spiccano tra i tanti ospiti Tedua (venerdì 2), Mau P (venerdì 9), James Hype (sabato 10), Marco Carola (mercoledì 14), Bob Sinclar (venerdì 16) e Ralf (sabato 17). Il Ferragosto alla Villa delle Rose con Marco Carola è ormai un must da diversi anni, un abbinamento vincente tra quello che viene definito il locale estivo per antonomasia ed uno dei dj italiani più seguiti al mondo, anche e soprattutto grazie alla sua serata Music On, in scena tutti i venerdì al Pacha di Ibiza e che talvolta viene declinata anche in modalità festival, coinvolgendo un pubblico cosmopolita e trasversale.