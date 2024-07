Naturalmente Pianoforte, il Casentino scrigno della musica

Musica

Da Nord a Sud, sono tante le città italiane che ospiteranno i numerosi artisti pronti a esibirsi in concerto a luglio: da Taylor Swift ai Coldplay arrivando ai nostrani Mahmood, Annalisa ed Emma Marrone, ecco gli show musicali imperdibili che andranno in scena questo mese (A cura di Camilla Sernagiotto)

Alice Cooper suonerà il 10 luglio a Pordenone, presso il Parco San Valentino. Sul prestigioso palco del boutique festival Pordenone Blues & Co. Festival si esibirà Alice Cooper per l’unica tappa italiana del suo tour europeo. L’icona del rock trascorre almeno sei mesi all’anno on the road per portare a fan vecchi e nuovi il suo iconico show, uno psicodramma rock, divertendosi a esibirsi tanto quanto il pubblico si diverte a guardarlo. Lo shockrocker presenterà il suo ultimo album Road (2023)