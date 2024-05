È un concerto speciale quello che aprirà il festival e che avrà come protagonisti Paolo Jannacci e Frida Bollani Magoni, il 17 luglio a Bibbiena, in piazza Tarlati. Un incontro tra due talentuosi artisti che nasce dalla volontà di mettere in comune la loro poesia. Due generazioni a confronto, l’esperienza e la gioventù, la canzone e le composizioni strumentali nel dialogo tra due pianoforti. Eugenio Finardi, uno dei musicisti più apprezzati in Italia, sarà invece, sabato 20 luglio, in piazza Landino, a Pratovecchio per presentareEuphonia Suite il nuovo progetto musicale con il quale ha voluto rileggere la sua storia e il repertorio di altri grandi colleghi, insieme a due musicisti di qualità come Mirko Signorile al pianoforte e Raffaele Casarano al sax: una soluzione raffinata di arrangiamenti capaci diaggiungere profondità e una luce diversa a titoli che appartengono di diritto alla colonna sonora della musica italiana.



A luglio 2024 si potrà assistere a decine di appuntamenti, ad ogni ora e nei luoghi più incantevoli del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna, la maggior parte a ingresso libero. La musica, la letteratura, la fotografia, i fumetti, la danza e l’arte contemporanea con una residenza artistica, curata dalla critica d’arteChiara Cardini, dal titolo “Tracce nel vento” con la partecipazione, tra gli altri, di Arianna Vairo, Nicola Villa, Alessandra Chiappini e Cristian Boffelli. E, ancora il trekking: sono aperte le iscrizioni a Naturalmente Carovana, un cammino vero e proprio che, dal 16 al 21 luglio, permetterà di vivere il festival in maniera davvero unica attraversando alcuni tra i borghi più belli del Casentino.