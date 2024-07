MoonDial, Pat Metheny: “La mia musica è una grande casa”

Venerdì 26 luglio Pat Metheny pubblicherà il nuovo album MoonDial: “La mia musica è una grande casa in cui aggiungo oggetti”. In autunno l’artista sarà in concerto in Italia.

Venti statuette ai Grammy Awards e il primato di essere l’unico artista al mondo ad averle vinte in più di dieci categorie, dodici per la precisione. Venerdì 26 luglio Pat Metheny pubblicherà MoonDial, anticipato dalla title track e dal brano You’re everything. L’artista statunitense ci ha raccontato la nascita dell’album, il primo ricordo legato alle sette note e come la sua musica sia un grande libro da sfogliare.

PAT METHENY SU MOONDIAL: “LA MIA MUSICA È una grande casa”

In autunno Pat Metheny sarà in concerto a Genova, Udine, Brescia, Milano, Bologna e Roma. In tale occasione il chitarrista statunitense presenterà il nuovo album MoonDial, nato dalla voglia di addentrarsi in terre inesplorate. L’intervista.

Quando hai iniziato a lavorare a MoonDial?

È stata una situazione davvero unica. Questo disco è nato in risposta al precedente tour per Dream Box. È cominciato tutto quando ho iniziato a guardare il mondo da angolazioni diverse.

Poi la decisione di entrare in studio di registrazione

Dopo aver composto una serie di brani tra un concerto e l’altro, ho pensato che sarebbe stato bello inciderli, così durante una pausa dal tour, tra la leg statunitense e quella asiatica, sono andato in studio. Ho registrato tutto l’album in davvero pochissimo tempo.

C’è una canzone che senti più vicina a te?

Ho fatto cose diverse in così tanto tempo, ma sono tutte legate. Un grande libro fatto di capitoli, personaggi, musicisti e storie diverse. Non ci sono differenze tra i lavori. La mia musica è una grande casa in cui aggiungo oggetti, mi sposto da una stanza all’altra, approfondisco i livelli, vado in cantina e costruisco nuove storie. Aggiungo finestre alle pareti, ma la casa è sempre la stessa. Per me è davvero difficile scegliere una canzone piuttosto che un’altra.

Un’esplorazione molto profonda

Per me non è tanto importate cosa, ma come vai a fondo nelle cose.