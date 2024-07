Moder lancia l'edizione 2024 dell'Under Fest con una playlist

NAS – N. Y. STATE OF MIND

Nas è il “liricista” per antonomasia, la sua penna scatta foto crude e pericolose. In questo caso si trattava di un Nas giovanissimo, al debutto, e davvero inarrestabile.

MOBB DEEP - HELL ON HEART (FRONT LINES)

Il tappeto musicale morbido, malinconico, ipnotico lascia fluire le rime crude di Havoc e Prodigy: questo pezzo rappresenta l'inferno per le strade e tra i palazzi di frontiera…

ONYX - SLAM

Questo è uno dei pezzi hip hop più suonati nelle jam di tutto il mondo. Lo stile graffiante si incolla al beat e sfocia in un ritornello indimenticabile. È per pezzi come questo che non vediamo l'ora di avere gli Onyx sul nostro palco!

THE NOTORIUS B.I.G. - JUICY

In questo brano c’è la storia della rivalsa di uno dei rapper più importanti di sempre, purtroppo scomparso troppo presto. La faida con Tupac rischia di mettere in secondo piano il talento cristallino di B.I.G., il rapper per antonomasia. Unico e inconfondibile.

JAY Z - EMPIRE STATE OF MIND

New York è la musa ispiratrice di questa gigantesca hit e la fa vibrare da anni dentro le casse di tutto il mondo.

WU-TANG CLAN - C.R.E.A.M.

Uno stile unico e graffiante in uno dei pezzi più noti di questo collettivo formato a Staten Island da talenti incredibili che si sono riuniti in un progetto capace di lasciare un solco epocale.

BUSTA RHYMES FEAT. KENDRICK LAMAR - LOOK OVER YOUR SHOULDER

Nel 2020 Busta Rhymes è tornato per dimostrare di essere ancora uno dei rapper più tecnici e completi di sempre e, per farlo, ha scelto di essere affiancato dal rapper del momento: il risultato è incredibile.

RAKIM - WHEN I B ON THA MIC

Sin dall'attacco questo è un classico dell’hip hop… Rakim ha insegnato a fare il rap a tutti inventando tecniche e stili che hanno saccheggiato in tutto il mondo. Maestro.

PHAROAHE MONCH - SIMON SAYS

Pharoahe Monch è uno dei "liricisti" più tecnici e personali del mondo, unisce sperimentazione lessicale, musicalità e metriche killer, come si sente in questo suo noto brano. Un'autentica leggenda dell’underground.

POP SMOKE - WHAT YOU KNOW BOUT LOVE

Morto giovanissimo in una rapina finita male, Pop Smoke, nato e cresciuto a Brooklyn, aveva importato il suono drill in America diventando in brevissimo tempo una stella. Voce profonda e inconfondibile. Una perdita per tutto il movimento.