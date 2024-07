Pescara Jazz 2024, i concerti di Chiara Civello e Amedeo Ariano

Chiara Civello e le sue "Canzoni"

“Canzoni”, sesto album di Chiara Civello (il primo in cui la cantautrice jazz è nelle vesti di sola interprete) festeggia quest’anno il primo decennale. Il disco, prodotto da Nicola Conte, registrato in analogico tra Bari, New York e Rio de Janeiro, ha venduto migliaia di copie e avuto numerosissime ristampe. In occasione di questa ricorrenza, la cantante romana ha deciso di lavorare a una ripubblicazione e dedicare l’estate del 2024 a concerti in cui ripropone i brani di cui questo lavoro è composto: una carrellata di temi che vanno dagli anni'60 del secolo scorso ai nostri giorni, mescolando il jazz al norther soul, il latin jazz al blues eyed soul. “Canzoni” è un accorato omaggio alla musica italiana: “Io che non vivo senza te”, “Io che amo solo te”, “I mulini dei ricordi” e “E penso a te” sono solo alcuni dei brani che si potranno ascoltare live, insieme a qualche “sorpresa” pensata appositamente per questo tour. Chiara Civello, voce, piano e chitarra, sarà accompagnata dal suo quartetto, Domenico Sanna, pianoforte, Ameen Salem, contrabbasso e Stefano Costanzo, batteria.