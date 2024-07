Radio Number One, da Nina Zilli a Malika a Ermal Meta Mantova balla

Oltre settemila persone in piazza Sordello per la festa dell'emittente. Sul palco anche Gianmaria, Vale LP con Lil Jolie, Rocco Hunt, Mameli, Aiello, Santi Francesi e Irene Grandi. IL RACCONTO

Mantova fa festa con Radio Number One. Piazza Sordello per una sera diventa la capitale della musica e non importa se il caldo ghermisce la gente, è troppo la voglia di cantare e ballare per lasciarsi intimidire dalla maccaia padana. Una organizzazione impeccabile ha fatto sì che la lunga serata fosse una altrettanto lunga carezza ai cuori. La gente è arrivata ordinata in piazza già dal tardo pomeriggio e ha atteso che il palco si illuminasse, intorno alle 21: il primo ad accendere gli entusiasmi, soprattutto del pubblico più giovane, è stato Gianmaria con Estate Disperata e Mostro. Dopo di lui, accompagnato da un corpo di ballo camaleontico nei cambi d’abito e di una professionalità e pazienza rare, è stato Virginio, un artista e autore capace come pochi di declinare i sentimenti dell’animo umano; ha presentato il singolo Notte Nera e poi il brano Rimani, soffermandosi poi a lungo nel backstage dove ha anticipato che in autunno arriverà nuova musica e non mancheranno le sorprese. La sua generosità si è manifestata anche col corpo di ballo: ha improvvisato con le ballerine un momento di spontanea e sana coreografia. Nina Zilli porta nella notte di Radio Number One allegria ed energia: la folla oscilla sulle note di L’Uomo che Amava le Donne e si scatena con Per Sempre e 50mila, due brani che fanno ormai parte della storia della musica italiana. Finita la sua performance vola a casa, la attende sua figlia Anna Blue che lo scorso 3 giugno ha compiuto un anno.

Che grinta, che forza Vale LP, un concentrato di talento e cazzimma. Appare sul palco da sola per cantare Fortuna e poi si fa raggiungere da Lil Jolie con la quale condivide Guagliona, uno dei pezzi che più stanno caratterizzando questa estate! La signora della musica Malika Ayane si presenta con Tre Cose e poi infiamma i cuori con Senza fare sul Serio e Sottosopra; anche lei annuncia un autunno che porterà novità. Torna la Campania protagonista con Rocco Hunt che sfoggia un look coloratissimo: per Rocchino un poker di musica che parte con A un Passo dalla Luna e prosegue con Non Litighiamo Più e Musica Italiana; esplosivo il finale affidato alla hit Nu juorno buono. Io lo conosco e seguo da tempo ma per molti, soprattutto le persone un po’ più adulte, la grande rivelazione della serata si chiama Mameli: Freddo Cane e Okay Okay hanno ricevuto una standing ovation. Si scivola verso il finale e verso la mezzanotte ma la sensazione è che nessuno vorrebbe che la festa di Radio Number One avesse mai fine (per chi volesse riviverla o viverla per la prima volta a breve verrà proposta sul canale Real Time). Aiello fa ballare gli oltre settemila presenti con la magia di Talete e, ça va sans dire, Vienimi (a ballare).





Fibrillazione giovanile per i Santi Francesi che conquistano la piazza col trittico Occhi Tristi, Tutta Vera e L’Amore in Bocca. Direttamente da Milano Sud planano su Mantova i Coma_Cose e anche loro scelgono tre brani per sedurre il pubblico: si tratta di Malavita, Fiamme negli Occhi e Post Concerto. È uno dei momenti più attesi e giunge quasi sul finale: Ermal Meta sul palco non è solo musica, è una qualcosa che va oltre, è una esperienza; non si risparmia, scende dal palco come potrebbe uscire dalla doccia, zuppo ma entusiasta dopo avere fatto sognare con Mediterraneo, Ragazza Paradiso, la bellissima Piccola Anima e Dall’alba al Tramonto. Il gran finale è affidato a Irene Grandi che si presenta con l’immancabile Bruci la Città e prosegue con Fiera di Me, Un Motivo Maledetto e Cometa di Halley. La piazza lentamente si svuota e mentre le note ancora echeggiano in piazza Sordello la squadra di Radio Number One pensa già all’edizione del 2025!