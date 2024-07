Esce domani, mercoledì 10 luglio, il nuovo brano inedito di Gabriella Martinelli Un dìa Màs, un regalo che l’artista dona ai suoi fan prima di partire per Formentera, per una nuova stagione come dj in alcuni dei posti più suggestivi dell’isola spagnola, e poco dopo per Tenerife, dove condurrà un Campus insieme a Serena Brancale e NAIP per Mejor Interprete. Tornerà in Italia il prossimo ottobre con un nuovo calendario di concerti organizzato da Kashmir Music.



Gabriella Martinelli, artista poliedrica e in continuo fermento, a poche settimane dalla conclusione delle prime date del tour di L’amore è una scusa, il nuovo album pubblicato lo scorso 26 aprile, rilascia una piccola perla: un brano registrato chitarra e voce, nudo, delicato e allo stesso tempo potente, come la sua anima. Un día más racconta di un viaggio dentro sé stessa, alla ricerca di storie da dipingere e raccontare. Narra del susseguirsi di giorni che scorrono veloci e che conservano il profumo del mare e un’affascinante nostalgia.



Racconta Gabriella Martinelli: “L’estate scorsa a Formentera ho scritto moltissimo. Quasi tutte le mattine… finivo di lavorare e mi rifugiavo nell’alba di un’isola incredibile seduta sulla sabbia ancora fredda. Una barchetta dai colori accesi è stata la mia bussola. Mi sono addormentata tante volte con il telefono tra le mani, la testa sullo zaino e le stelle in faccia. Ho il telefono pieno di note, storie ancora da finire. Alcune sono finite in L’amore È Una Scusa, il mio album uscito ad aprile scorso. Poi ho scritto un pezzo in spagnolo, Un Día Más. Voglio regalarvelo così come è nato, chitarra, voce e mare. Ora parto di nuovo, perché devo finire le storie che ho iniziato a scrivere”.



Gabriella vanta esperienze internazionali come cantante, pittrice e dj: oltre ad essere autrice dei propri brani, grazie ai quali ha ricevuto premi come Musicultura, il Premio Bindi, il Premio Botteghe d’Autore e il Premio L’Artista che non c’era e partecipato al Festival di Sanremo 2020; espone le sue opere astratte in giro per il mondo. Inoltre, è stata voce di Come to my home, un progetto nato in Africa e che l’ha vista esibirsi con musicisti provenienti da diversi continenti, è stata scelta in Perù per rappresentare la nuova scena italiana e ha lavorato come dj la scorsa stagione a Formentera. Il 26 aprile scorso ha pubblicato per Universal Music il suo quarto album di inediti dal titolo L’Amore è una scusa.