Avril Lavigne, la possibile scaletta del concerto a Milano

Il grande giorno è arrivato. Questa sera, martedì 9 luglio, Avril Lavigne si esibirà agli I- Days Milano davanti a un pubblico di migliaia di persone. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul concerto dell’artista canadese che ha segnato una generazione e non solo.

La pagina Instagram degli I-Days Milano ha pubblicato la scaletta con gli orari della giornata e le vie per accedere al festival.

L’attesa è quasi terminata. Tra poche ore Avril Lavigne si esibirà sul palco degli I-Days Milano, la ricca rassegna musicale che in queste settimane ha visto protagonisti artisti come Lana Del Rey, i Metallica e i Green Day. Martedì 9 luglio il palco meneghino ospiterà i Sum 41, preceduti dalla voce di Complicated. L’appuntamento ha registrato il tutto esaurito.

Massimo riserbo per quanto riguarda la scaletta dello show. Stando a quanto riportato da Setlist , questi brani proposti al concerto Festivalpark Werchter Belgium del 6 luglio:

Avril Lavigne, il successo dell’artista

Dal debutto con Complicated a Greatest Hits, l’album uscito a giugno con i più grandi successi, nel corso degli anni Avril Lavigne si è imposta come una delle cantanti punk più famose nella storia della musica. Non sono mancati numerosi riconoscimenti, come ad esempio ben otto candidature ai Grammy Awards.