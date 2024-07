I Ricchi e Poveri hanno conquistato il Pride di Madrid con Pero No Toda La Vida, la versione spagnola della hit del Festival di Sanremo Ma non tutta la vita. Il 5 luglio, alla festa arcobaleno, il duo formato da Angela Brambati e Angelo Sotgiu ha presentato in anteprima il brano, che uscirà venerdì 12 luglio . Pero No Toda La Vida, adattata da Mila Ortiz, arriva dopo la pubblicazione del singolo estivo Aria , che rivendica la libertà in ogni rapporto e che è presto entrata nella colonna sonora della comunità LGBTQ+. Pochi giorni fa, i Ricchi e Poveri hanno partecipato anche al Milano Pride, dove hanno ricevuto una grande ovazione.

LA CONQUISTA DI TIKTOK E IL TOUR ESTIVO

I Ricchi e Poveri hanno conquistato le nuove generazioni con la canzone Ma non tutta la vita non solo su TikTok, dove hanno ottenuto 670mila visualizzazioni, ma anche su Spotify, dove hanno totalizzato più di 50 milioni di ascolti soltanto in Italia. Negli scorsi mesi, inoltre, il duo ha tenuto concerti in Mongolia, Moldavia, Romania, Uzbekistan, Germania, Kazakistan, Estonia, Australia e Georgia. Ora sta per inaugurare il Ricchi e Poveri Summer Tour, un viaggio musicale in oltre 50 anni tra grandi successi come Sarà perché ti amo e nuove canzoni.