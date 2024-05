I Ricchi e Poveri fanno scatenare il ministro Tajani. VIDEO

“Sono stonato come una campana”. Alla convention di Forza Italia, organizzata giovedì 23 maggio al PalaTiziano di Roma, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani si è schernito in presenza dei Ricchi e Poveri. Su un palco rotondo, lo storico duo formato da Angelo Sotgiu e Angela Brambati ha ricreato l’atmosfera del Festival di Sanremo e si è esibito nei grandi successi Se mi innamoro, Che sarà, Mamma Maria, Voulez-vouz danser e l’immancabile Sarà perché ti amo. Alla fine, Tajani ha ceduto e ha scandito il motivetto e battuto le mani al fianco della moglie Brunella Orecchio. Lo spettacolo ha fatto scatenare anche la ministra per le Riforme Elisabetta Casellati e il capogruppo di Forza Italia alla Camera Paolo Barelli, mentre il capogruppo del partito al Senato Maurizio Gasparri ha ripreso la performance con il cellulare e Alessandra Mussolini ha ballato con in testa una corona di santini elettorali. “La politica estera del nostro Paese non la fa soltanto il ministro, non la fanno soltanto i diplomatici, la fanno tutti coloro che rappresentano l’Italia nel mondo”, ha detto Tajani. “I Ricchi e Poveri sono cantanti della tradizione italiana, vincitori di tante competizioni, sono parte della nostra storia canora. Siamo un Paese allegro, di gente che canta, con straordinari cantanti apprezzati in tutto il mondo. Abbiamo avuto Pavarotti, abbiamo Bocelli, il Volo, abbiamo avuto Battisti, Battiato, Al Bano, i Ricchi e Poveri. Ce ne sono tantissimi, la nostra è una cultura così, cantare rende più facile la vita”. Prima dei Ricchi e Poveri si è invece esibita Serena Autieri, che ha intonato Nel blu dipinto di blu.