I Ricchi e Poveri vincono Sanremo su TikTok con Ma non tutta la vita

Tra le canzoni in gara alla 74ª edizione del Festival di Sanremo ( LO SPECIALE ), una in particolare non esce dalla testa (e dagli smartphone) di molti. Il brano Ma non tutta la vita, interpretato dai Ricchi e Poveri , è diventato uno dei più virali su TikTok . Dopo aver rallegrato il Teatro Ariston, Angela Brambati e Angelo Sotgiu hanno vantato sul social network la maggiore crescita percentuale per numero di follower (+ 218%). Grazie alla canzone dei record, il duo ha inoltre registrato un trend di crescita di ascolti giornalieri su tutte le altre piattaforme e si trova attualmente in 19ª posizione nella playlist Top 50 Italia di Spotify. Come se non bastasse, l’engagement rate del +62% su Instagram ha generato innumerevoli interazioni e condivisioni, mentre l’iconicità degli artisti ha ispirato la creazione di tantissimi meme. “Era da 32 anni che non andavamo al Festival. Abbiamo aspettato il pezzo giusto, e questo lo è”, aveva spiegato Sotgiu in un’intervista a Elle.

“Questa canzone è un invito a non rinviare, a lanciarsi per perseguire ciò che si desidera. Non solo nella sfera affettiva, nel rapporto di coppia, ma in generale nelle cose che ci appassionano”, ha raccontato la coppia di cantanti, già interprete di grandi successi come Sarà perché ti amo e Mamma Maria. Nella lunga carriera il gruppo, che nella formazione originale era composto anche dagli storici membri Marina Occhiena e Franco Gatti (scomparso due anni fa), ha realizzato 30 album, ha venduto 22 milioni di dischi e ora con 6,7 milioni di ascoltatori mensili ha tagliato il traguardo di gruppo con più streaming di Spotify tra gli artisti in gara al Festival di Sanremo del 2024. Il segreto? “Emozionarsi sempre e metterci grinta”, ha spiegato al Tg1 il duo, che per partecipare alla kermesse ha sospeso un tour internazionale dalla Mongolia al Kazakistan. Per un motivo diverso, un disagio che richiede attente cure, Sangiovanni ha invece rimandato l’uscita del nuovo album Privacy e ha annullato il concerto al Forum di Assago previsto il 5 ottobre. “Tornerai più forte di prima, noi siamo con te”, gli hanno detto con affetto i Ricchi e Poveri.

UN PRESENTE POP E DANCE

“Quando abbiamo ricevuto per la prima volta il brano, ci ha colpito sin dal primo ascolto la doppia anima di una canzone che parla del presente, ma lo fa ripensando al passato e guardando al futuro”, hanno dichiarato dallo studio Galattico, che ha curato la regia del videoclip di Ma non tutta la vita. “Protagonista è una coppia che si conosce da tempo, ma che si - e ci - invita a non aspettare, a vivere il momento. È un brano pop con un’anima dance, che volutamente stupisce e disattende le aspettative. Da qui nasce l’idea ispiratrice di ripercorrere i decenni della carriera di un gruppo che non solo ha visto scorrere la storia della cultura pop per oltre mezzo secolo ma, soprattutto, ha contribuito a scriverla”.

IL TESTO

Che confusione il sabato

È quasi peggio di quello che dicono, con te però

C’è un non so che di magico

C’è un non so che, c’è un non so che bellissimo

Dimmi quando arrivi così ti tengo il posto

Prendo già da bere, i tuoi gusti li conosco

Entra che ho lasciato il tuo nome all’ingresso

Tanto in giro da sola non resto

Anche la più bella rosa diventa appassita

Va bene, ti aspetto, ma non tutta la vita

Ti giri un momento la notte è finita

Le stelle già stanno cadendo

Dammi retta scendi adesso in pista

Gira, gira, girerà la testa

Non ti vedo, dove sei finita

Tanto lo sai che ti aspetto, ma non tutta la vita

Tanto lo sai che ti aspetto, ma non tutta la vita

Lo sanno tutti che, il tempo vola via

Neanche te ne accorgi, che giorno siamo oggi

Soffriamo tutti un po’ di mal di mare e nostalgia

È tutto un fuggi e mordi, un metti e dopo togli

Vedo nei tuoi occhi quello sguardo che conosco

E sul collo hai l’impronta del mio rossetto rosso

Te l’avevo detto che dovevi fare presto

Perché in giro da sola non resto

Anche la più bella rosa diventa appassita

Va bene, ti aspetto, ma non tutta la vita

Ti giri un momento la notte è finita

Le stelle già stanno cadendo

Dammi retta scendi adesso in pista

Gira, gira, girerà la testa

Non ti vedo, dove sei finita

Tanto lo sai che ti aspetto, ma non tutta la vita

No, no, no, no, non senti un brivido

Non pensarci, no, solo vivilo

Fino a che si può, fino all’ultimo

Tanto lo sai che ti aspetto, ma non tutta la vita

Anche la più bella rosa diventa appassita

Va bene, ti aspetto, ma non tutta la vita

Ti giri un momento la notte è finita

Le stelle già stanno cadendo

Dammi retta scendi adesso in pista

Gira, gira, girerà la testa

Non ti vedo, dove sei finita

Tanto lo sai che ti aspetto, ma non tutta la vita