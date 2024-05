I Ricchi e Poveri pubblicano la nuova canzone Aria

Dopo il successo di Ma non tutta la vita, i Ricchi e Poveri ( FOTO ) hanno lanciato il nuovo singolo Aria. Angelo Sotgiu e Angela Brambati hanno deciso di far ballare nuovamente il pubblico con un brano pronto a scalare le classifiche estive.

ricchi e poveri, il nuovo brano è aria

A febbraio i Ricchi e Poveri hanno conquistato il palco del Teatro Ariston con Ma non tutta la vita, la canzone in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Il brano ha immediatamente fatto centro nel cuore del pubblico collezionando oltre 20.000.000 di riproduzioni su Spotify e un disco di platino per aver venduto più di 100.000 copie in Italia. Successo anche per il videoclip con oltre ventidue milioni di visualizzazioni su YouTube.