Tormento racconta l'Ep Petali e Spine: "Abbiamo bisogno di amore"

L’amore è bello, colorato e profuma. Ma a volte può fare anche male. Come una rosa, che ha i suoi petali e le sue spine. Da dove nasce il titolo del progetto? Nasce proprio da questo contrasto. Tutto l’Ep è dedicato all’amore perché stiamo vivendo dei tempi di guerra. E alla fine è da questo che nasce l’hip hop, dall’idea di partire da un quartiere disagiato dove le gang si fanno la guerra e invece di sfidarsi con le armi ballano e si confrontano con le rime. Sembra assurdo ma ha funzionato e si è espanso in tutto il mondo. Le sonorità di queste quattro tracce sono più soul, funk, anche pop, se vogliamo, ma l’idea è quella di parlare di amore in ogni modo possibile, perché anche la rabbia è amore represso.

Per i testi, invece, hai collaborato con Bagba. Come è per te condividere la parte di scrittura?

Secondo me è bello che un artista si sfoghi e scriva tutte le sue cose. Io ho fatto 14 album da solo e mi sono sfogato abbastanza. Ora sono in questa nuova dimensione in cui trovo molto più stimolante scrivere con altri. Ora più persone ci sono in studio più l’energia inizia a moltiplicarsi e le canzoni sono il frutto dell’unione di queste energie. È bello mettere un po’ da parte l’ego, il voler fare tutto da soli, e fare un bel progetto di collaborazioni.

L’Ep già di per sé è una scelta curiosa. Mi spiego meglio: viviamo un’epoca di consumo rapido della musica, dove i singoli dominano e gli album, di fatto escono dopo due anni quasi esclusivamente allo scopo di raccogliere quei singoli già pubblicati. Un Ep, quattro tracce, che escono insieme, come si faceva una volta per presentarsi al pubblico, da un artista con 30 anni di carriera alle spalle che certo non ha bisogno di presentazioni. Come mai?

Proprio per trovare questa via di mezzo tra la morte degli album di cui hai parlato tu e questa voglia di singoli. Avevamo più pezzi ma ci siamo resi conto della scarsa attenzione di cui godono gli album oggi, allo stesso tempo non volevamo un progetto hit oriented, volevamo aggiungere altri lati per dare un quadro completo di ciò che volevamo comunicare.

Dobbiamo pensare a una nuova fase della carriera di Tormento?

Sì, assolutamente. Per me è stata una continua evoluzione, se ripenso ai testi che scrivevo da piccolo e la musica che facciamo oggi... Chi mi ha seguito ci trova un filo logico ma ho cambiato tanti generi musicali, pur restando dentro il mondo dell’hip hop. Oggi mi capita di lavorare come autore ed è fantastico non rimanere fossilizzati sulla propria posizione, una cosa tipica soprattutto dei rapper. Ci sono delle barriere mentali e che oggi ritrovo nei commenti sui social.