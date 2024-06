La possibile scaletta del concerto di Geolier a Roma

Dopo il successo delle tre date napoletane (il 21, 22 e 23 giugno), il cantante partenopeo sbarca all'Ippodromo delle Capannelle di Roma nell'ambito di Rock in Roma 2024

Venerdì 28 giugno, Geolier è atteso all'Ippodromo delle Capannelle in occasione di Rock in Roma 2024. Per il concerto, completamente sold-out, sono stati venduti 32mila biglietti.

Il ritorno di Golier a Roma

Lo scorso anno, Geolier si è esibito a Rock in Roma davanti a 20mila spettatori. Quest'anno, i suoi fan sono cresciuti. E arrivano da tutta Italia. Il merito va al suo talento straordinario, ma anche alla sua partecipazione a Sanremo 2024. Quando, arrivato secondo dietro ad Angelina Mango, ha raccolto il sostegno del pubblico, che lo aveva incoronato vincitore.

"La sala si è svuotata mentre mi fischiavano. Ma voi mi avete difeso e votato: su quel palco voi eravate con me", ha detto Geolier, dal palco dello Stadio Maradona in cui si è esibito per tre date.

Dopo Roma, il tour estivo del cantate toccherà: