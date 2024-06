Salvo Boulevard, per chi cerca il conforto lungo La Strada: il video

La strada è il mio secondo singolo. E' un brano che vuole raccontare momenti di vita quotidiana, quello che viviamo giorno per giorno o meglio quello che alcune persone possono vivere. Si parla di ragazzi, donne e uomini, che trovano il proprio conforto nella strada. In un ambiente urban, forse non compreso da chi non ne fa parte. Un ambiente che alla maggioranza può sembrare ostile, ma che per qualcuno di noi invece è un luogo fisico e metaforico sicuro. Momenti difficili, riflessioni su come spesso non si comprendano i propri limiti e si arrivi fino a quasi il baratro. In tutto questo La Strada diventa un luogo sicuro, quel posto dove ci sono i nostri simili, dove c'è gente che riesce a capirti senza giudicarti. Infatti all'interno del pezzo la strada

diventa “l'unica vera donna che mi ama, che pure se facevo tardi mi aspettava a casa”. Attraverso questa metafora voglio far comprendere il forte legame con questo ambiente e il conforto che sa portare.



Il brano è anche un po' autobiografico poiché racconto di come in tutto questo caos oltre La Strada un'altra fonte di forza è la musica. Nella canzone canto “sono su un volo per New York e ti scrivo sto pezzo” ed è davvero così. Ho scritto alcune rime proprio durante il mio volo, invece di perdermi nei film proposti, mi sono perso nella musica. Quindi il brano è nato così durante il mio viaggio in USA e lo stesso vale per il video.



Il videoclip è stato girato New York e Philaddelphia, infatti il pezzo evoca l'energia vibrante di queste città iconiche. E' nato tutto in maniera molto semplice, grazie al mio ultimo viaggio negli USA. Si alternano spezzoni della città con scene in cui mi si vede cantare in posti insoliti, come a esempio un vicolo, mentre passeggio, sulle scale di una casa. Mi sono lasciato molto trasportare dall'energia di queste metropoli cercando di riportarle anche nel video e nella musica.



A livello di melodia ho scelto un beat nostalgico e moderno allo stesso tempo, e un flow incisivo, per trasportare l'ascoltatore nel cuore pulsante della cultura urban. Nell’intro del brano è presente uno skit scritto e letto dall’artista newyorkese Angelo Zeolla noto come Poeta Bronxese. Insomma, un brano hip hop che unisce le sonorità degli anni '90 con bassi sub profondi, creando una traccia dinamica e avvolgente. Questa canzone racconta di me, ma anche di moltissimi ragazzi che non si sentono capiti dalla società e cercano in posti alternativi il proprio percorso, la propria identità. La strada è una canzone nata in maniera spontanea che ha dentro di sé tutto quello che sono e che vorrei trasmettere al pubblico. Mi ha fatto piacere che il mio viaggio sia diventato non solo una canzone, ma anche un video. Un ricordo indelebile di quei momenti.



Ringrazio tutti coloro che vorranno dedicare un po' del loro tempo al mio nuovo singolo La strada. E' un brano che significa molto per me e spero che anche chi l'ascolta possa rispecchiarsi nelle mie parole e trovare la sua strada.