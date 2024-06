Dopo il successo della prima edizione, il 28, 29, 30 giugno a Calcinato (Brescia) torna il Saluber Jazz Festival, il primo festival musicale Italiano che ha sede all’interno di un’azienda, creato da Saluber per il benessere dei dipendenti e per regalare al territorio un momento di condivisione durante il quale immergersi nella bellezza dell’arte. Saluber Jazz Festival nasce da un’idea innovativa: per la prima volta una piccola azienda, la Saluber srl, riferimento nel settore della disinfestazione e del pest control, organizza soltanto con le proprie forze, senza il sostegno di sponsor, un festival di grande valore artistico-culturale, con l'obiettivo di arricchire sia il pubblico che il territorio. Il festival vede la partecipazione di musicisti di fama internazionale e avrà luogo nel piazzale della sede operativa dell’azienda in via C. Cavour 141 a Calcinato (BS), offrendo musica d'eccellenza e regalando emozioni indimenticabili al pubblico e alla comunità locale. La direzione artistica del festival è affidata all’artista cubano Ernesto Rodriguez, più noto come Ernesttico.



Il 28 giugno alle ore 21.30 apre il festival il concerto del NICK THE NIGHTFLY 5TET, composto da Nick The Nightfly (voce e ukulele), Jerry Popolo (sax), Pietro Lussu (piano), Francesco Puglisi (basso), Amedeo Ariano (batteria).



Il giorno seguente, il 29 giugno alle ore 21.30, è atteso il concerto del RICHARD BONA TRIO, formato da Richard Bona (basso, voce), Ciro Manna (chitarra) e Nicolas Viccaro (batteria).



Il 30 giugno alle ore 21.30 si esibirà il gruppo YILIAN CAÑIZARES HABANA BAHIA con Yilian Cañizares (voce, violino, tastiere), Yasser Herrera “El Gozo” (tastiere), Childo Tomas (basso), Japa System (percussioni brasiliane), Ernesttico (percussioni cubane) e Daniele Valentini (fonico).

Durante i tre giorni del Saluber Jazz Festival all'interno degli spazi dell'azienda verrà anche allestita una mostra fotografica di Massimo Di Vinci che, negli anni, ha immortalato numerosi musicisti jazz.