Il rapper, per la prima volta nello stadio milanese, suonerà i suoi più grandi successi e i brani tratti dal nuovo album X2VR

Sfera Ebbasta debutta a San Siro. Per la prima volta, lunedì 24 giugno, il rapper dei record si esibirà nel tempio della musica milanese, inseguendo un sogno fatto di talento, sacrifici e - per sua stessa ammissione - un pizzico di fortuna.

"Il successo è figlio di tanti fattori che devono, però, prendere la direzione perché arrivi. Ovviamente tutto parte dalle tue capacità, ma ci vuole anche una buona dose di fortuna", ha dichiarato, confessando di non riuscire a smettere d'inseguirsi. Convicendosi che, dopo un traguardo, ce n'è uno più grande. E che in vetta, alla fine, non si arriva mai.

Insieme a lui, a San Siro, ci sarà Anna. Ma si vocifera anche della presenza di Shiva e Lazza, con cui ha cantato - rispettivamente - Vdlc e G63. Non dovrebbero invece esserci Baby Gang, Geolier e Simba La Rue, presenti nel brano Calcolatrici.