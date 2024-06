La possibile scaletta del concerto di Renato Zero a Napoli

Venerdì 21 e sabato 22 giugno, Renato Zero si esibirà in Piazza del Plebiscito, a Napoli. Il suo Autoritratto Tour 2024, cominciato da Bari lo scorso 14 giugno, lo porterà in giro per i palchi italiani per tutta l'estate. E si concluderà il 30 novembre, con un concerto-evento al Palazzo dello Sport di Roma.

In scaletta, 30 canzoni a ripercorrere la sua leggendaria carriera.

"Affacciarmi sulla scena è ogni volta come un nuovo battesimo, fra l'esigenza di dimostrare a me stesso che sono cresciuto e quella di consegnare al pubblico sempre qualcosa di mio che sia sorprendente, si spera, e all'altezza di fare i conti con la realtà di oggi", ha dichiarato, prima che il tour cominciasse.

La scaletta

La scaletta dei concerti di Renato Zero a Napoli non è stata ufficializzata. Tuttavia, è probabile che replichi la setlist della data zero, andata in scena all'Arena della Vittoria di Bari il 14 giugno:

La favola mia

Niente trucco stasera

Cercami

L'avventuriero

Morire qui

Magari

Sogni di latta

Spiagge

Resisti

Amico

Inventi

Felici e perdenti

La pace sia con te

Figaro

Svegliatevi poeti

Dimmi chi dorme accanto a me

Emergenza noia

Nei giardini che nessuno sa

Voyeur

Quel bellissimo niente

La ferita

Il grande mare

Rivoluzione

Più su

Cuori liberi

L’eco

Medley Wacciuwari

Vita

Il cielo

I migliori anni della nostra vita