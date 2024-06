Davide Flauto, il rinnovamento ha la forza di un Tornado: il video

Tornado è il mio nuovo singolo, uscito in radio e negli stores il 27 maggio, preceduto da “Dove finisce l’universo” e relativo Remix by Davi (dedicato alla mia bimba Elodie nel giorno del suo quarto compleanno, il 9 novembre scorso). Finalmente arriva anche l’atteso videoclip!



Tornado rappresenta una tappa significativa del mio ritorno, infatti manifesta in modo più chiaro, rispetto al precedente singolo, il percorso di rinnovamento, sia musicale sia di immagine, che ho intrapreso e vorrei sviluppare fino al prossimo album, che sarà il terzo pubblicato. Un progetto nuovo a cui sto lavorando da tempo con il mio storico produttore Luca Balduzzi e il mio nuovo team e management, ma che è ancora in via di definizione, anche se una cosa è certa (come è subito evidente in questo brano) gran parte della produzione sarà un omaggio agli anni Ottanta. Tornado si ispira a vicende personali, la fine dell’ultima relazione con la madre di mia figlia; una storia davvero importante culminata purtroppo bruscamente nella separazione, avvenuta proprio come un tornado improvviso, da qui il titolo che rappresenta la sensazione provata: un turbinio di emozioni che scoppiano come una bomba all’improvviso, la vita che cambia drasticamente dalla sera alla mattina, la consapevolezza che niente sarebbe più stato lo stesso, irreparabilmente; la stessa quotidianità con la mia bambina sarebbe stata perduta… Eppure, da questo dramma personale, ho potuto (e dovuto) rivedere priorità e obiettivi, imparare a dedicare tutte le energie e l’amore a me stesso, per essere in grado di riversarne il massimo su mia figlia.



Le sonorità fresche si coniugano bene con il tema impegnato del testo, che vuol essere un urlo non di dolore, ma di amore verso la vita e di speranza, nella possibilità di reinventarsi nuove traiettorie e occasioni. Il video, di Matteo Sambero, è stato girato presso il parco delle Cave (Brescia) e la Cava di Botticino di Lombarda Marmi nella quale è presente la meravigliosa opera di Vera Bugatti, il murales di Gandhi: è stata una grande emozione girare alcune scene davanti a tale opera. Non ci siamo posti finalità narrative, abbiamo voluto semplicemente esaltare la vita con una esplosione di colore e mostrare a tutti un nuovo Davide. L’uscita di Tornado è infatti concomitante alla presentazione di una immagine rinnovata, che incarna la mia essenza attuale prefigurandone l’evoluzione futura: il nuovo Davide si spoglia con decisione di ogni etichetta passata, soprattutto quella di “emo”, per lasciare il posto a un Davide gioioso, solare, ironico e giocoso… Risorto dalle ceneri, sa ora esprimere sentimenti ed emozioni tenere e profonde, sa riscattarsi da un passato difficile, costellato di vicende travagliate, dal ritiro da Amici per motivi di salute, alla morte dell’amata manager Patrizia…Tornado presenta, quindi, un nuovo me, finalmente libero dall’ombra della depressione, male che oggi ho finalmente, in gran parte, sconfitto.