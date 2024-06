Lamante è la nuova artista del progetto Up Next Italia di Apple Music

Apple Music ha annunciato che Lamante è la nuova artista a essere inclusa nel programma Up Next Italia, l’iniziativa di Apple Music rivolta all'identificazione e alla valorizzazione dei talenti emergenti: "È sempre sorprendente quando un lavoro così artigianale e ruvido come “In Memoria Di” venga riconosciuto anche da realtà grandi e affermate come quella di Apple Music -racconta Lamante-questo è segno che questa piattaforma ha uno sguardo nuovo e laterale sul mondo della nuova musica italiana e sono felice che la loro visione si sia incrociata con la mia".



Lamante è il progetto musicale di Giorgia Pietribiasi, classe 99, nata e cresciuta nella città di Schio (VI). Un'artista molto eclettica e fuori dagli schemi che inizia a suonare e a scrivere musica da giovanissima. Suona svariati strumenti e si esprime, oltre che con la musica, anche con arti visive come la fotografia e la pittura. Il suono de Lamante vacilla tra il folklore del nord e l'entroterra dell'Africa più nera, riuscendo a combaciare i suoni dei due lontani emisferi. La sua voce è scura, secca e tagliente come le donne contadine della sua famiglia. A giugno 2023, dopo anni di demo, musica autoprodotta e di concerti, apre un suo canale sulle piattaforme digitali e pubblica “L'Ultimo Piano” il brano che l'ha portata alla finale della 34a edizione di Musicultura Festival, con cui ha conquistato il premio Nuovo Imaie. Il brano apre la strada ad un nuovo progetto musicale, prodotto da Taketo Gohara e distribuito da Artist First. Durante l'estate tiene diversi concerti in giro per l'Italia e, il 22/23/24 settembre apre i concerti dei Negramaro all'Arena di Verona. Il 9 maggio è uscito l’album d’esordio di Lamante, In memoria di, un disco potente, un viaggio nelle stanze della sua vita. Undici canzoni che sembrano essere istantanee di un album fotografico con cui ripercorre le sue origini, le sue memorie, la sua vita. Lamante ha presentato il suo disco con una strepitosa performance al MI AMI Festival di Milano dando il via ad un tour che proseguirà per tutta l’estate.