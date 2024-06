Corally pubblica Out of Control e in concerto accende l'incanto

Antonella Ruggiero e le volontarie delle associazioni vicentine, oltre a Camilla Fascina, saliranno sul palco del teatro coperto più antico del mondo, il Teatro Olimpico di Vicenza, per una performance unica in programma il 18 giugno

Voci, note e racconti si uniranno in un caldo abbraccio, in pace con la terra e con il cielo, con lo sguardo rivolto all’essenziale per lasciare che il corpo vibri con la musica, fino a dove l’anima riserva un posto speciale all’incanto, alla magia, a linguaggi sconosciuti, anche quelli dei corpi di donne ferite, violate, straziate ma che, incontrando la gentilezza, si lasciano accarezzare, cullare, rivivere per donare ancora.

Corally, all'anagrafe Camilla Fascina, porterà anche la voce degli animali marini, come emerge dal suo brano uscito ieri: Out of Control che parla della distruzione ambientale, della sofferenza umana e della sofferenza animale causata dalla fame di profitto. E lo fa andando a pescare nel mito greco, rievocando nel testo anche la storia di Orfeo ed Euridice. L’eroe all’inizio del video intraprende il suo viaggio per sfuggire alla devastazione. Cerca la sua amata, cerca un altro pianeta allontanandosi dalla terra con una mongolfiera, ma non c’è Nessun Pianeta B dopo la distruzione

(auto citazione del precedente brano Nessun Pianeta B). E così il futuro é nelle mani di una bambina, una superstite che salva un seme prima della distruzione della terra. Sul suolo secco ed arido di un pianeta distrutto dalla presenza antropica, la bimba prova a piantare quel seme.



L'evento è organizzato da Rita dal Molin, Maria Grazia Bettale e dal CSV Vicenza e Volontariato in Rete - Federazione Provinciale di Vicenza ODV. Incanto, parole, musica e poesia ha per protagonisti Antonella Ruggiero, accompagnata al pianoforte da

Roberto Olzer con l’apertura di Camilla Fascina in arte Coralli accompagnata al pianoforte da Alessandro Augusto Fusaro,