La Prima Estate 2024, la leggenda del Kama Kama fa ballare il Giorno 2

16/35 Foto di Stefano Dalle Luche

La serata-omaggio dedicata al celebre locale della Versilia è l'occasione perfetta per ricordare l'importanza di questo club, e non soltanto per la Toscana ma per l'Italia intera. Sin dall'inizio del suo viaggio artistico, il Kama Kama è un punto di riferimento per la musica internazionale, e fonte d'ispirazione per gli artisti che negli anni si sono esibiti in questo club storico. Stefano D'Andrea rappresenta al meglio le caratteristiche del Kama