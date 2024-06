Coldplay, arriva il nuovo singolo Feelslikeimfallinginlove

COLDPLAY, IN ARRIVO feelslikeimfallinginlove

Nuova musica in arrivo per il gruppo britannico guidato da Chris Martin. A distanza di poche settimane dai concerti previsti in Italia, venerdì 21 giugno la formazione pubblicherà il brano feelslikeimfallinginlove.

Come riportato da Billboard, il brano sarà il primo singolo estratto da Moon Music, il decimo album in arrivo prossimamente. La formazione ha condiviso una breve anteprima della canzone in un post su Instagram. Nel brano Chris Martin canta: “It feels like I’m falling in love/ You’re throwing me a lifeline/ Oh, not for the first time/ I know I’m not alone”.