"Why Lawd?", il nuovo album dei NxWorries, a otto anni dall'esordio

Uscirà in formato digitale il 14 giugno, ma la versione vinile è già disponibile: parliamo di "Why Lawd?", il nuovo album dei NxWorries. A otto anni dal debutto insieme e dopo altri progetto discografici paralleli, Anderson .Paak e Knxledge pubblicano un secondo disco in cui uniscono hip hop e r&b, senza mai risultare fake. Insieme a loro molti amici, tra cui Snoop Dogg, October London, Thundercat e H.E.R.

Diciannove tracce, le voci di Thundercat, Snoop Dogg & October London, Earl Sweater, H.E.R. che con il brano Where I Go ha fatto da teaser all’atteso ritorno, annunciato nel 2020 in uno spettacolo via streaming, per poi pubblicare il singolo due anni dopo. Nel 2023 arriva Daydreaming, il secondo brano dell’album, che .Paak e Knxledge portano dal vivo anche a Milano, per la prima data del loro primo tour mondiale da headliner. E un anno dopo 86 Sentra, che sigla ufficialmente l’arrivo del nuovo progetto discografico.

Otto anni fa la prima pubblicazione, nel 2024 il secondo disco. Da "Yes Lawd!", a "Why Lawd?": I NxWorries sono ufficialmente tornati. Un nuovo album che rafforza la collaborazione di Anderson .Paak e Knxledge, e che sottolinea la cultura artistica del superduo, elemento che non bisogna mai dare per scontato.

Lawd

La parola chiave è Lawd, una versione slang di Lord, e parte delle esclamazioni di Anderson Paak, che alterna lo yes al why, il sì al perché, per lasciare a chi ascolta l’interpretazione di brani e significati. Sempre con un sorriso enorme che caratterizza le sue esibizioni dal vivo, con i NxWorries, ma anche con i Silk Sonic o nei suoi djset, in cui usa vinili e fa conoscere la musica di Stevie Wonder.

La versione in digitale disponibile dal 14 giugno

Vinili, la passione del duo. Tanto da portare gli artisti a far uscire Why Lawd prima in questo formato, per poi pubblicare la versione in digitale il 14 giugno. Questo, però, non significa che non ci sia musica dei NxWorries per tutti, anzi. C’è sempre il primo album da ripassare, per arrivare preparati al secondo, e toccare con mano come questo due stia veramente riuscendo nell’intento di unire hip hop, soul e r&b, senza mai risultare finti o superficiali. Yes, Yes Lawd.