Tutte le mie canzoni hanno per me un forte significato e sono tutte collegate dal fil



rouge della gioia e del divertimento. Il mio scopo primario è quello di far divertire le persone, regalando loro un sorriso attraverso la musica al fine di farle sentire meglio; sono convinto che la musica sia salutare come una medicina: fa bene al corpo, alla mente e all’anima. È infatti importante per me lasciare all’ascoltatore sempre un sapore dolce e quando possibile allegro.



Ed è proprio con questo “mood” che è nato anche il mio ultimo singolo “Voglio

andare a vivere ai Caraibi”. La canzone nasce a febbraio 2024 da un messaggio che ho ricevuto da una mia cara amica mentre ero a casa in una giornata fredda e piovosa. “Voglio andare ai caraibi!”, questo il testo scatenante e, ovviamente, ironico, che ha dato vita ad una traccia dai ritmi latini e dal sound divertente e colorato, in cui

racconto la voglia di relax e di vacanza che ognuno di noi sogna durante la

quotidianità tra lavoro e vari impegni. Il poter vivere per qualche giorno, o per il resto della propria vita, tra balli, cocktail e divertimento, con la leggerezza e la spensieratezza che solo in quei posti riesci a percepire, lontano dai ritmi frenetici che dobbiamo costantemente affrontare. I Caraibi appunto, sono una delle mete più ambite da molte persone proprio perché rispecchiano tutte queste caratteristiche accompagnate da tanto sole, caldo, spiagge da sogno a mare cristallino.



Tutto questo lo racconto anche nel videoclip che accompagna il singolo in cui, grazie all’aiuto di amici, sono riuscito proprio a creare lo scenario che desideravo: tante persone felici che ballano e fanno festa in una location creata ad hoc. Il mio obiettivo con questa canzone però non è solo quello di portare allegria, ma desidero anche dare uno sprono nei momenti di difficoltà. Sono convinto che lo stare bene con sé stessi dipenda soprattutto dal nostro modo di pensare e agire. Nella traccia con la frase “Andare sempre un po' più in là” intendo infatti l’uscire dalla propria comfort zone, cercare nuove mete da scoprire, nuovi stimoli, nuove opportunità, cambiare appunto mentalità per dare una svolta alla nostra routine. Per qualche giorno, o per sempre.