Sechi, quel che resta di una ex fidanzata trasmette Aria: il video

Aria è una canzone che è nata per un puro caso nella mia soffitta, precisamente il 7 aprile 2023. Erano dei mesi che non scrivevo canzoni, semplicemente perché a ottobre dell’anno precedente, dopo l’uscita da X Factor, mi ero convinto di voler prendermi una pausa dalle pubblicazioni, dai social media, dalla scrittura e dalla musica in generale.



Avevo bisogno di allontanarmi da tutto perché mi sentivo saturo di qualcosa che non riuscivo a comprendere. Volevo semplicemente prendermi del tempo, riorganizzarmi, comprendere quali fossero le falle, gli errori che mi portavano sempre al solito risultato, ma qualcosa nei miei ingranaggi non ha retto, e dunque quella pausa, quella voglia di leggerezza e riflessione si è rivelata essere veleno per la mia testa, sfociando in depressione.



Ma questo è solo il contorno della storia, perché il nucleo della canzone è la mia ragazza (ormai attuale ex). Io non sono mai stato molto bravo nel raccontare di storie di vita presente; ho sempre scritto in chiave di qualcosa che si è concluso, finito e lasciato nel passato, ma con Aria è stata un’eccezione. La canzone parla di come lei nonostante i suoi fantasmi e i suoi macigni sia riuscita a starmi accanto, a farmi respirare, a essere un appiglio, una “bolla d’aria” sotto al mare blu della mia depressione.



Il video purtroppo è stato fatto dopo la nostra rottura. Ho voluto mettere insieme tutte clip della relazione per cercare di raccontare questa bellissima storia divisa da più di 200 km di distanza, durata quattro anni e nata durante la pandemia tra permessi, autodichiarazioni e spostamenti regionali. Molte delle clip del video sono ambientate in Puglia, che è sempre stato un posto speciale e magico, sin dalla prima volta in cui ci siamo andati. Per noi era come mettere in pausa il mondo e sentirci di appartenere a un unico luogo, senza distanze, senza messaggi, video chiamate… eravamo lì, insieme, come se fossimo a casa.