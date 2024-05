The Witches Seed, al TAM l’opera di Stewart Copeland con Irene Grandi

Il 31 maggio al TAM Teatro Arcimboldi di Milano andrà in scena “The Witches Seed”, la spettacolare e immersiva opera (in inglese con sottotitoli in italiano) firmata da Stewart Copeland, musicista e fondatore dei Police, alle cui composizioni si aggiungono i brani di Chrissie Hynde dei Pretenders e Irene Grandi nel ruolo di protagonista. Li abbiamo incontrati

"Dopo aver visto questa opera, tutto sarà diverso. Nemmeno i vostri figli vi riconosceranno…anzi: vi ameranno ancora di più!" Le parole di Stewart Copeland, leggenda della musica internazionale, sono musica per il Teatro Arcimboldi, dove il 31 maggio sarà in scena "The Witches Seed", opera da lui stesso firmata, e che vede Irene Grandi come protagonista. Un racconto in musica prodotto dalla Fondazione Tones on the Stones che ha commissionato l’opera per l’inaugurazione, a luglio 2022, di Tones Teatro Natura, uno spazio/ecosistema dedicato alla ricerca artistica, all’innovazione, alla conoscenza e al benessere individuale e collettivo nella Valle Ossola, tra boschi, vigneti terrazzati e antichi borghi in pietra.

Un'opera che dà voce alla storia di tante donne, anche di oggi

"Questa è la settima opera che compongo: a cinque di esse ha collaborato Sir Jonathan Moore, scrivendo il libretto o dirigendole. C’è chi definisce The Witches Seed un’opera classica, ma cerchiamo di capire cosa significa classico, un aggettivo che ci fa pensare a Mozart. Un’orchestra fa sì che le persone definiscano un’opera classica, ma nel momento in cui Irene Grandi è la protagonista e canta da rockstar, allora l’opera diventa rock. Questa creazione, però, non è Mozart: ci sono tutti gli elementi della musica classica, ma è qualcosa di veramente bello e, per una persona come me, è un’esperienza estremamente arricchente, come musicista e come persona" racconta Copeland, entusiasta di questo lavoro.

La storia di "The Witched Seed"

Di fatto ispirato a documenti storici e agli atti processuali degli anni dell’inquisizione, The Witches Seed ha un messaggio piuttosto chiaro, e lo descrive lo stesso Copeland: "Un messaggio già piuttosto chiaro: le donne sannoe ssere forti. Tutti conoscono il loro valore, e che sono allo stesso livello dei maschi. Anzi: generazione dopo generazione stanno ottenendo sempre più spazio e considerazione. Lo sappiamo già. L’aspetto importante, ora, è apprezzare questo percorso, questo viaggio: The Witches Seed non dà lezioni, ma ci consente di vedere una storia e soprattutto osservare come le donne possano veramente affrontare momenti difficili ed essere d'esempio".