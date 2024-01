Ornella Vanoni, il 28 aprile concerto evento a Teatro degli Arcimboldi

Ornella Vanoni sarà protagonista del grande concerto evento Senza Fine per celebrare la sua carriera, forse il più importante nella storia della nostra musica.

I biglietti per la serata, prodotta e organizzata da Color Sound con la collaborazione di Friends & Partners, saranno disponibili in prevendita dalle ore 14 di venerdì 26 gennaio su TicketOne.it, nei punti vendita e nelle prevendite abituali (info su www.colorsound.com).



Ornella Vanoni, cantante "intellettuale" e impegnata, diva elegante e senza tempo della musica italiana, ha suscitato sin dal suo debutto negli anni sessanta, l’ammirazione del pubblico italiano e degli addetti ai lavori. Una delle più importanti e riconoscibili artiste della musica dalla voce intensa e sofisticata, calda e graffiante salirà sul palco del teatro Arcimboldi per una serata che promette di restare impressa nella nostra memoria per molto tempo … senza fine. RTL 102.5 è Radio Ufficiale dell’evento.