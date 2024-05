Leo Fulcro, il senso di spensieratezza alberga in Spy Kids: il video

Spy Kids è il mio nuovo singolo, che ho scritto e cantato insieme a GIOVAPIÙGIOVA e pubblicato recentemente come continuazione naturale del mio percorso artistico e primo tassello del nuovo progetto in studio a cui sto lavorando e che presenterò quest’anno. Con Spy Kids sono tornato a rappare, questa volta su un beat jungle in pieno stile inglese. L’equilibrio tra aggressività e tenerezza, contrasto che tendo a ricercare e riproporre con costanza attraverso la mia musica, viene bilanciato da un ritornello colorato e ricco di spensieratezza cantato da GIOVAPIÙGIOVA.



La pubblicazione arriva a distanza di un anno dal mio precedente lavoro “Boy On Earth”, in cui mi sono concentrato sulle difficoltà legate al senso di disorientamento e la costante ricerca di felicità. Spesso nella mia musica parlo di tutti quei viaggi metaforici che compie chi si sente in qualche modo perso, senza una meta precisa, trattando anche tematiche scomode come la sensazione che si prova in mancanza di quelli che sono i propri punti di riferimento, tentando continuamente di muoversi tra sentieri complessi e autostrade trafficate.



Con “Spy Kids” volevo ritrovare un senso di spensieratezza, far emergere differenti emozioni e desideri umani: la voglia di giocare, di divertirsi, di sentirsi vivi. L’essenza della gioia, del divertimento e della vitalità, che non sono altro che i sentimenti positivi più semplici e puri dell’esistenza, sono infatti gli elementi chiave di questa canzone, che si uniscono a una serie di immagini vivide ed evocative che abbiamo voluto sigillare attraverso il testo. Il tutto è racchiuso all’interno di un’alternanza tra sogno e realtà, che ha la volontà di trasportare l’ascoltatore all’interno di uno scenario onirico ma allo stesso tempo estremamente tangibile.



Il video nasce da una reference di “Essi Vivono”, film cult di John Carpenter, dove i protagonisti, indossando delle speciali lenti vedono la realtà in modo spaventoso. Abbiamo voluto ribaltare la storia e raffigurare un oggetto magico che trasforma il mondo in un luogo meraviglioso e utopico. La direzione artistica è a cura di Valentino Russo, un artista e un amico che ha voluto dare un taglio lo-fi alla storia, per renderla più vicina possibile allo spettatore giocando tra realtà e immaginazione. La capacità della musica di trascendere i confini e connettere le persone a un livello emotivo profondo, nella narrazione e nei suoni, ha un ruolo fondamentale. In questo senso con “Spy Kids” abbiamo voluto creare un ponte tra il mondo in cui viviamo e le nostre fantasie, esplorando nuovi territori e paesaggi da un’altra prospettiva, dando modo di farlo a chi ascolta e guarda indossando questi stessi occhiali, ribaltando le situazioni quotidiane e mostrando numerose infinite possibilità.