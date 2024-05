Morto a 58 anni Charlie Colin, bassista e fondatore dei Train

Tantissimi i messaggi di cordoglio dei fan, e dei colleghi musicisti. "Charlie era il mio eroe musicale. Il suo modo di suonare mi ha ispirato a diventare un musicista. È stato così gentile da permettermi di entrare nella sua vita. Il mondo ha perso un artista straordinario e un’anima veramente bella", ha scritto un utente. "Quante risate ci siamo fatti all'inizio, durante il nostro tour", ha ricordato Jacye Fincher. "L'ho incontrato qualche anno fa a Santa Monica e abbiamo subito iniziato a ridere, scherzare e raccontarci storie come se il tempo non fosse mai passato".

Su Instagram, i Train hanno ricordato Colin per la sua abilità tecnica e per il suo contributo al gruppo. "Quando ho incontrato Charlie Colin, mi sono innamorato di lui. Era il ragazzo più dolce che avessi mai visto, e che bel ragazzo! Capii che formare una band era la cosa più ragionevole da fare. Il suo modo unico di suonare il basso e il suo bellissimo lavoro con la chitarra ci hanno fatto notare dalla gente di San Francisco, e non solo. Avrò sempre un posto per lui nel mio cuore. Sei una leggenda, Charlie. Vai a togliere i pantaloni a quegli angeli".

La carriera

Charlie Colin era uno dei membri originali dei Train, gruppo inizialmente formato da Monahan, Rob Hotchkiss, Scott Underwood e Jimmy Stafford. Come bassista della band, ha contribuito ai primi tre album del gruppo: il disco di debutto del 1999, Drops of Jupiter del 2001 e My Private Nation. La loto hit più famosa resta Drops of Jupiter (Tell Me), che ha raggiunto la quinta posizione nella Billboard Hot 100 e ha vinto il Grammy come miglior canzone rock e miglior arrangiamento strumentale.

Californiano di Newport Beach, Colin incontrò Hotchkiss quando era in seconda media. I due hanno poi frequentato la Berklee School of Music. Dopo essersi trasferito a Los Angeles, Hotchkiss chiese a Colin di unirsi a una delle sue band, fresca di contratto con la PolyGram Records. Così, Colin, Hotchkiss e Stafford formarono il gruppo Apostoles prima di sciogliersi. Tuttavia, è con i Train che Colin raggiunse il successo, prima di abbandonare la band. "Ci sono state molte cose che mi hanno portato ad andarmene", spiegava solamente qualche mese fa in un'intervista a Delphine's Circle. “Non ci siamo mai presi una pausa, non ci siamo mai fermati. Ci sembrava troppo bello per essere vero: la maggior parte delle band dura solo qualche anno".

Da allora, Colin ha suonato con gruppi hard rock tra cui Slipknot e Puddle of Mudd, e e si è riunito con Hotchkiss nel 2015 per formare la band Painbirds insieme a Tom Luce. Nel 2017, ha formato i Side Deal con Stan Frazier dei Sugar Ray e Joel e Scott Owen dei PawnShop Kings. Al momento della sua morte, era direttore musicale del Newport Beach Film Festival.