Sequoie Music Park 2024 a Bologna, programma (da The Hives a Mahmood)

Si svolgerà dal 13 giugno al 22 luglio alle Caserme Rosse in una versione estremamente eco-sostenibile. In cartellone ci sono tantissimi nomi della scena internazionale e nazionale, tra cui i Take That, i Blue, i Mogwai, Kool & The Gang, Salmo e Noyz Narcos, Elio e le storie tese, Mahmood e Fulminacci. E, ancora, Nick Mason, Cat Power, The Hives…



Insomma, il cartellone è ricchissimo di star delle sette note. Dal 13 giugno al 22 luglio, all’interno del Parco delle Caserme Rosse di Bologna, si esibiranno le stelle musicali più brillanti della nostra epoca. L’area della manifestazione è di circa 6500mq e qui si attendono circa 80mila spettatori.



Gli artisti in cartellone, da Cat Power a Salmo e Noyz Narcos La band The Hives suonerà il 25 giugno, mentre il 6 luglio è attesa Cat Power (la quale si esibirà suonando e cantando i brani di Bob Dylan del concerto della Albert Hall del 1966). Il 20 luglio tocca Nick Mason, lo storico batterista dei Pink Floyd. Dal pop dei Take That e dei Blue al post-rock dei Mogwai fino ad arrivare al funk di Kool & The Gang, non c'è palato musicale che rimarrà deluso: le succulente offerte del Sequoie Music Park 2024 sono così varie che rispondono ai gusti di tutti. Per quanto riguarda gli artisti nostrani, è attesa una doppia data per la coppia Salmo e Noyz Narcos, accoppiata fresca della deluxe del loro album collaborativo CVLT.

Il programma completo, giorno per giorno Di seguito trovate il programma completo del Sequoie Music Park 2024, partendo dalla data di inizio prevista per il 25 giugno, quando ad aprire le danze sarà la band garage punk/rock svedese The Hives.

25/06 – The Hives

27/06 – Glen Hansard

29/06 - Elio e le storie tese

02/07 – James Arthur

03/07 – Salmo & Noyz Narcos

04/07 – Salmo & Noyz Narcos

06/07 – Cat Power

11/07 – Take That

18/07 – Fulminacci

19/07 – Mahmood

20/07 – Nick Mason

Un'edizione attenta a ridurre l'impatto ambientale A questa kermesse musicale sta a cuore non soltanto il suono e tutto ciò che ruota attorno alle sette note, ma anche ciò che quelle sette note si lasciano dietro. Questa edizione sarà infatti particolarmente attenta a ridurre l'impatto ambientale dell'evento.

Per minimizzare la propria impronta ecologica, le pratiche eco-sostenibili messe in atto saranno numerose (e virtuose). Questa dizione del Sequoie Music Park sarà per la prima volta 100% plastic free, eliminando la plastica monouso durante l’evento. Saranno implementate le alternative eco-sostenibili per le esigenze di imballaggio, consumo alimentare e promozionale. Inoltre la rassegna si impegna a garantire il 90% di raccolta differenziata certificata.

