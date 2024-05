Udin&Jazz, aprono i Dogstar con Keanu Reeves

Cinema

Matrix, 25 anni fa usciva il film con Keanu Reeves. FOTO

Il 31 marzo del 1999 usciva negli States la pellicola che ha cambiato la storia del cinema fanta-action. Ecco alcune curiosità sul film in occasione del venticinquesimo anniversario dell'arrivo in sala del lungometraggio

Matrix (The Matrix) è un film del 1999 scritto e diretto dalle sorelle Lilly e Lana e Larry Wachowski (donne transgender un tempo conosciute come Andy e Larry Wachowski). La pellicola ha vinto numerosi premi, tra cui 4 Oscar, ha avuto un forte impatto culturale e nel 2012 è stato scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti

Le sorelle Wachowski hanno dichiarato di aver pensato subito a Brandon Lee come possibile interprete di Neo, ruolo poi andato a Keanu Reeves a causa della morte di Brandon e delle rinunce di altri attori come Tom Cruise, Johnny Depp e Will Smith, che rifiutò perché non comprendeva il senso del film. Ewan Mc Gregor, invece, rinunciò al ruolo di Neo perché impegnato con le riprese di Star Wars – Episodio I: La Minaccia Fantasma.