La possibile scaletta del concerto di Gazzelle all'Arena di Verona

Un'altra prima volta, per il cantautore romano. Che, dopo il debutto a Sanremo e al concerto di Radio Italia, si esibisce nella splendida cornice dell'Arena. L'appuntamento è per giovedì 16 maggio, alle ore 21.00

Lo scorso 8 marzo, a Padova, Gazzelle ha inaugurato il suo tour. Un tour quasi tutto sold-out che, giovedì 16 maggio, si concluderà all'Arena di Verona.

La prima volta di Gazzelle all'Arena

Si tratta di una prima volta, per Gazzelle. Che, esattamente come Annalisa, mai aveva tenuto un concerto all'Arena di Verona. Un debutto che arriva dopo altre due prime volte: a RADIO ITALIA LIVE - Il concerto, e al Festival di Sanremo." Sì, è stato un anno di prime volte, son contento e spero di divertirmi. Domani pure spero di divertirmi all’Arena di Verona. Non vedo l’ora!", ha detto il cantautore ai microfoni di Radio Italia, alla vigilia del concerto. Il live veronese sarà dunque il tour conclusivo del tour sold out nei palasport Dentro X Sempre, ma sarà anche il preludio del tour estivo che partirà il 4 luglio prossimo. E sarà per Gazzelle l'occasione di mettersi nuovamente alla prova, provando a godersi il qui ed ora, esattamente come un anno fa allo Stadio Olimpico di Roma.