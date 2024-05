La passione per la musica è qualcosa che mi è stata trasmessa fin da piccola.

La musica è sempre stata per me molto più di un semplice ascolto. È stata una forma di espressione, di comunicazione e di condivisione. È stata la colonna sonora dei momenti più belli ma anche di quelli più duri. Mi ha accompagnato nei momenti di gioia e in quelli di tristezza, regalandomi sempre emozioni intense e inebrianti.

Accettare la proposta di partecipare al remix di "Tutto il resto è noia" di Califano (Azzurra Music) è stato per me un modo per onorare questa passione che mi accompagna da sempre. Collaborare con Alberto Zeppieri e DJ Thor è stata un'esperienza unica e entusiasmante. Ho potuto mettere alla prova le mie capacità vocali e artistiche, reinterpretando un classico della musica italiana in chiave moderna e coinvolgente.



Durante le registrazioni del remix non potevo fare a meno di sentire l'energia che il brano trasmetteva. La melodia coinvolgente mi ha spinto a ballare e a cantare con tutto il cuore, lasciandomi trasportare dalla magia della musica. È stato un momento di pura gioia e divertimento, che mi ha fatto sentire viva e piena di energia.

Ma c'è stato anche un'altra ragione per cui ho accettato di partecipare a questo progetto. Questo è un brano che ha un significato particolare per me, legato a ricordi e emozioni che mi accompagnano da tanto tempo. Riascoltarlo e reinterpretarlo è stato come riportare alla luce un affetto che ha resistito nel tempo, rendendomi ancora più legata alla musica e a quello che essa rappresenta per me.

Sono certa che questo remix "Il resto è noia" riscuoterà un grande successo, coinvolgendo tutti coloro che lo ascolteranno in una festa di suoni, emozioni e ritmo. È un brano che si presta perfettamente a essere ballato e cantato trasversalmente, unendo giovani e meno giovani in un'unica e coinvolgente melodia.



La musica di Califano è stata un mix unico di generi come il pop, il jazz e il blues, che ha caratterizzato la sua carriera artistica. Le sue canzoni, spesso dure e senza filtri, affrontavano temi come l'amore, la sofferenza, la solitudine e la marginalità sociale.

Califano era un artista completo, capace di comporre, scrivere e interpretare le proprie canzoni con un'energia e una passione uniche. La sua musica trasmetteva sempre una grande intensità emotiva, che ha saputo conquistare il cuore di milioni di fan in Italia e nel mondo. Nonostante la sua scomparsa, Franco Califano è ancora oggi ricordato come uno dei più grandi cantautori italiani di tutti i tempi, capace di lasciare un'impronta indelebile nella storia della musica italiana. La sua eredità musicale vive ancora oggi, attraverso le sue canzoni che continuano ad emozionare e ispirare nuove generazioni. Guardando al futuro, non posso che ringraziare la musica per tutto quello che mi ha regalato e per tutto quello che mi regalerà ancora. La musica è la mia vita, e non potrei immaginare un mondo senza di essa.