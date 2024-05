Chiusura stagionale per il format creato da un collettivo di giovani artisti formato da Met, Mafalda, Salba, Belfiore. Appuntamento il 16 maggio a Milano, al circolo Arci Bellezza. Sul palco anche Frisari e Scumma do Mar

Il 16 maggio ci sarà l’ultimo appuntamento di stagione di Origimi, l’attesissima

rassegna musicale nella storica location della Palestra Visconti, all’interno dell’Arci

Bellezza questa volta in veste rock, ci sarà da ballare e da scatenarsi. Sul palco

Rossana De Pace, Frisari e Scumma do Mar, aprirà la serata la cantautrice Carla

Fucci. L’evento è un format ideato da Cambio Palco, collettivo di giovani artisti (Met,

Mafalda, Salba, Belfiore) che da più di un anno cura ogni aspetto dello spettacolo,

facendo immergere il pubblico dentro realtà musicali varie, fresche e originali.

Origimi nasce dal desiderio di valorizzare il cantautorato italiano emergente e dalla

necessità di creare uno spazio reale e valido per fare musica dal vivo, che diventi

luogo di contaminazione e di scambio per artisti, professionisti dell’industria musicale e amanti dei concerti.



L’appuntamento del 16 maggio sul palco della Palestra Visconti vedrà alternarsi ben

quattro progetti musicali, con artisti d’eccezione da Milano e oltre. Ad aprire le serata

sarà Carla Fucci, artista napoletana, laureata in canto jazz, dalle influenze che

variano dal pop al reggae fino ad arrivare al jazz ed elettronica. A seguire si

alterneranno tre band di altissimo profilo, sarà quindi la volta di Rossana De Pace,

cantautrice pugliese, co fondatrice del collettivo femminista intersezionale di

cantautrici “Canta Fino a dieci”, all’attivo il suo primo EP “Fermati Mondo” nel 2023

e tantissimi concerti in giro per l’Italia. Rossana si esibirà con la sua band. Il terzo artista ad esibirsi sarà Frisari, un artista salentino con base a Milano che spazia tra l'indie rock e il post-punk. “Giurami” é il primo singolo in uscita per Futura Dischi che anticipa l’uscita dell’EP, composto da due brani, il 17 Maggio, distribuito da Orchard e che Frisari presenterà in anteprima proprio durante la serata di Origimi con un concerto esclusivo.



A chiudere la serata ci saranno gli Scumma do Mar, una band di giovani musicisti

partenopei che basano il loro lavoro sulla forte amicizia che li lega. Gli arrangiamenti

degli Scumma do Mar nascono da lunghe sessioni di improvvisazione, e sono

inevitabilmente contaminati, così come lo sono i testi, da una forte ironia, quasi

grottesca. Ispirati dalle sonorità del post punk inglese, dal midwest emo e dal math

rock americano, con un album uscito da poco ‘’A Gamba Tesa’’, la band napoletana

sbarcherà a Milano in occasione di Origimi con un live esuberante e divertente.



L’evento è organizzato da Cambio Palco in collaborazione con Arci Bellezza.

Biglietti disponibili su Dice al link dice.fm.