Amazon Music annuncia gli artisti di Breakthrough Italia 2024

Breakthrough è l’iniziativa di Amazon Music che si impegna a sostenere attivamente i migliori nuovi talenti della scena musicale italiana. Questi artisti ricevono un importante supporto da Amazon Music, che include opportunità attraverso la programmazione con il posizionamento nelle playlist e la visibilità in-app, contenuti video e audio personalizzati per la promozione social, supporto di marketing, brani Amazon Music Original disponibili esclusivamente su Amazon Music e la possibilità di partecipare a progetti speciali.



Tre straordinari talenti per l'edizione di quest'anno: Tommaso Santoni, detto Rondine, è un cantautore e artista originario di Roma. Nato nel 2005, inizia a scrivere e registrare canzoni a soli 15 anni. Il suo debutto ha coinciso con il periodo di quarantena e i suoi brani, ispirati alla solitudine e alle speranze per il futuro, hanno rispecchiato la sua generazione. Mew, pseudonimo di Valentina Turchetto, nasce nel 1999. Scopre in tenera età il suo amore per la musica, cantando e ballando fin dall'età di 3 anni. Nel 2020, Mew ha fatto il salto verso una carriera musicale a tutti gli effetti, trasferendosi a Milano per perseguire i suoi sogni, partecipando anche al talent “AMICI”. E non ultimo Andrea Meazza, detto 22simba, rapper classe 2002. Il suo percorso è iniziato con il rap freestyle e, nel 2021 ha debuttato ufficialmente con delle hit e ha collaborato con diversi artisti, con la capacità di comunicare la sua intensa storia in ogni brano con la forza di uno stile riconoscibile e personale.