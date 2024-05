Il mio percorso verso il palco della Santeria Toscana per aprire il concerto di Leah Kate è stato un'emozionante avventura, partita da un semplice duetto su TikTok. Dopo aver risposto alla open call di Leah sui social media, la mia piccola fan base ha fatto in modo che la pop star notasse il mio duetto, fino a quando finalmente mi ha contattata per chiedermi di essere l'artista d'apertura per il suo tour europeo a Milano. Dopo giorni di prove, scelta dell'outfit e preparazione intensiva, io e Matteo, il mio produttore, siamo giunti alla Santeria intorno alle 16. L'incontro con Leah è stato affettuoso e pieno di sostegno, mentre lei ha detto di adorare la mia musica e mi ha ringraziato per essere lì.



L'accoglienza calorosa di Leah e delle altre artiste d'apertura ha subito dissipato ogni tensione. Dopo un soundcheck senza intoppi, ci siamo rifugiati nel camerino, dove ci attendevano Thomas e Giorgia, pronti a immortalare con foto e video, ogni istante di quella serata speciale. Indossando il mio outfit scelto con cura, un vestitino baby doll bianco con dettagli di pizzo e fiocchetti, abbinato a stivali bianchi e una collana di perle con borchie e un cuore rattoppato, la tensione e l'emozione erano palpabili mentre mi preparavo ad affrontare il palco. Con il cuore che batteva forte, ho atteso il mio segnale di entrata, pronta a dare il massimo di me stessa.

Una volta sul palco, l'emozione di vedere il pubblico affollato di fronte a me è stata travolgente.



Mentre cantavo le mie canzoni, ho notato alcuni fan che le conoscevano e cantavano insieme a me, un momento magico che mi ha riempito di gioia e gratitudine. Ogni nota ha portato con sé un'ondata di emozioni, e ho potuto percepire il coinvolgimento e l'entusiasmo del pubblico che mi circondava. Alla fine del mio set, ho lanciato al pubblico delle magliette personalizzate, un gesto di gratitudine per il loro sostegno e affetto. Scendendo dal palco, mi sentivo incredibilmente soddisfatta del mio lavoro e fiera di Matteo e del team che mi ha supportato lungo il percorso.



Dopo aver concluso il mio set, ho potuto godere dello spettacolo di Leah Kate, che ha dimostrato di essere una performer straordinaria, piena di carisma e talento. Mentre lasciavo la Santeria Toscana, circondata dall'affetto e dall'entusiasmo dei fan che mi chiedevano foto e autografi, ho saputo con certezza che la musica è la mia strada e che voglio continuare a percorrerla con passione e determinazione. Aprire il live di Leah Kate è stato un onore assoluto, un'esperienza che porterò sempre nel mio cuore mentre continuo a coltivare la mia passione per la musica e a inseguire i miei sogni.