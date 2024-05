Álvaro De Luna, la versione spagnola de La noia: “La musica unisce"

Il cantante spagnolo ci ha raccontato la nascita del progetto e il rapporto con l’artista in gara all’Eurovision Song Contest 2024: “Siamo due persone diverse, ma accomunate da molte cose, come ad esempio l’ironia, ma anche le preoccupazioni”

ÁLVARO DE LUNA: “la musica è universale”

Poche ore all’inizio dell’Eurovision Song Contest 2024 dove Angelina Mango rappresenterà l’Italia con l’obiettivo di centrare la quarta vittoria per il Paese dopo i trionfi di di Gigliola Cinquetti, Toto Cutugno e i Måneskin. Nel frattempo, l'artista ha pubblicato la versione spagnola de La noia in duetto con Álvaro De Luna. Il cantante è tra i nomi più influenti della scena pop e rock spagnola con milioni di streaming e numerose certificazioni. Lo abbiamo intervistato.

Partiamo da La noia, com’è stato lavorare a questa versione della canzone?

È stata una sfida. Quando lavori sul brano di un’altra persona è sempre un’avventura. Ho accettato immediatamente, è stato bello trovare punti in comune con Angelina. Penso che al pubblico spagnolo piacerà tantissimo. Siamo due persone diverse, ma accomunate da molte cose, come ad esempio l’ironia, ma anche le preoccupazioni.

Un bellissimo incontro tra Italia e Spagna

Probabilmente il mercato è diverso ma alla fine la musica unisce davvero tutti. Noi ascoltiamo molte canzoni in italiano così come voi ne ascoltate altre in spagnolo. Alla fine abbiamo tante cose in comune perché la musica è universale. È bello poter ascoltare generi differenti per trovare la propria strada come musicista.

Ci sono altri artisti italiani con cui vorresti collaborare?

Assolutamente sì, mi piace tantissimo lavorare qui, ammiro molto Blanco. L’altro giorno ho ascoltato Mezzo amore di Sissi e mi è piaciuta. Ci sono tanti artisti eccezionali.

Angelina è reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo e in passato artisti latini hanno preso parte alla kermesse, tra questi anche Ana Mena, ti piacerebbe partecipare?

Sarebbe un onore, un grandissimo privilegio. Se mai ci dovesse essere l’opportunità, la coglierei al volo.

In Spagna c’è il Benidorm Fest, l’evento che seleziona il rappresentante spagnolo per l’Eurovision Song Contest, hai mai pensato di prenderne parte?

Ora siamo in tour, stiamo registrando nuova musica per la Spagna, il Portogallo e l’America Latina. Stiamo lavorando a molti progetti, non avremmo tempo per fermarci a lavorare a uno show del genere, ma nella vita mai dire mai. Non puoi sapere cosa ti riserverà il futuro.